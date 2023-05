Má ráda vše živé a hlavně pro koně by obětovala snad i duši. Vendula Šebková (27) má ale velký problém. Do 14. června musí zbourat jejich stájové boxy a přemístit je jinam. Nemá ale kam!

Chovatelka se stará o 15 většinou vysloužilých dostihových koní. Jsou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje na okraji Smolné poblíž Jevíčka. Šebková tam má pronajatý pětihektarový pozemek. Jenže majitel tam už koně nechce.

Hledá cokoliv

„Do 14. června musím boxy odstranit a nemáme kam jít. „Jsem opravdu v zoufalé situaci, potřebuji koupit nebo pronajmout jakékoliv pozemky na Boskovicku. Může jít i o nevyužívaný areál, klidně i ve špatném stavu,“ přiznává Šebková.

Vendula Šebková (27) s koněm Casper, který běžel i Velkou pardubickou.

Uvítala by, kdyby na pozemku byl třeba i vysloužilý kravín, stodola či hala. „Prostě, aby tam měli koně přístřeší. Ideální by bylo, kdyby se to nacházelo poblíž lesa, co nejdál od lidí. Koně sice nejsou nijak hluční, ale nechci kohokoliv obtěžovat,“ vysvětlila chovatelka.

Vysloužilec běžel i "pardubickou"

Chovatelka potřebuje, aby pozemek měl příjezdovou cestou a dostatečnou plochu, aby se koně měli kde pást. Slibuje zároveň, že zájemci o koně se boudou moci na ně s dětmi podívat. „Vždy je rádi uvítáme,“ slíbila.

Drtivá většina koní, o které se Šebková stará, jezdilo dostihy. Casper například běžel i Velkou pardubickou. Nyní jsou již zvířata za svým zenitem a hrozilo by jim, že by skončila na jatkách...

Jak pomoci?

Pro Vendulu Šebkovou nejsou koně zdrojem příjmu ale životním koníčkem. Sama by na vše nestačila, pomáhá jí proto několik kamarádek a známých. Zřejmě nejvíce se angažuje Tereza Slezáková (49).

Areál, ve kterém je nyní Šebková se svými koňmi má celkově pět hektarů, minimálně stejně velkou plochu by si přála i v novém působišti.

Pokud byste Vendule Šebkové chtěli pomoci, kontaktujete ji ve Smolné u Jevíčka, popřípadě volejte na: 603 584 310.