Dům pochází z roku 1880, před druhou světovou válkou v něm žila židovská rodina podnikatele Julia Redlicha.

„Byt na Údolní si tak můžeme představit jako rozsáhlou rezidenci s velkorysou vstupní halou, dvěma společenskými salony, rozměrnou jídelnou se zimní zahradou a ložnicemi, orientovanými do zahrady směrem ke Špilberku,“ popsal unikátní prostory znalec brněnské architektury Michal Doležel.

Zachoval genia loci

Po nástupu nacismu museli Redlichovi byt opustit, čekal je tragický osud obětí holokaustu. Dům po válce připadl státu, městský národní výbor byty pronajímal. Dlouholetým nájemníkem jedné poloviny rozděleného bytu, která dnes tvoří rezidenci, se v 60. letech stal básník Zeno Kaprál (1941 až 2020) a po něm jeho syn. Ti nejenže zachovali ale i genius loci (duch místa) rozvíjeli.

„Brno má své skryté poklady a Kaprálův byt na Údolní ulici je právě jedním z nich. Nikde jinde nenaleznete tak autentickou atmosféru konce 19. století s příměsí osobitého vkusu rodiny, která zde žila. Tento byt jako by byl stvořen k tomu, aby se stal právě literárním salonem," uvedla Silvie Šeborová, kulturní manažerka projektu Brno 2028.

Místo pro literaturu

Loňský pilotní program spojený s přeměnou bytu na kulturní prostor se uskutečnil díky kandidatuře Brna na Evropské hlavní město kultury. Město sice s kandidaturou neuspělo, program v rezidenci však pokračuje.

Jarní programový blok začne uvedením románu Svatava od Jolanty Trojak. Hned dva dubnové večery budou součástí festivalu Brno Art Week. Dlouhodobou vizí je vytvořit v Údolní ulici prostor pro literární, básnické a překladatelské rezidenční pobyty.

Kdo byl Zeno Kaprál?

Rodák z Brna byl představitel brněnské bohémské generace šedesátých let a autor spirituální lyriky. Absolvoval pedagogickou školu, pracoval jako zeměměřič, hasič, učitel, knihovník a vychovatel v diagnostickém ústavu, 30 let byl zaměstnancem České pojišťovny v Brně. Je autorem 17 básnických sbírek, v normalizaci psal do samizdatu. Spisovatelkou a publicistkou je i jeho dcera Dora.

