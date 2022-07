Střelec

Když pomyslíte na to, že musíte jít zítra do práce, tak je vám z toho špatně. Přeci jen jste si zvykli na to, že můžete být ve všedních dnech doma. I když je státní svátek a měli byste odpočívat, neuděláte to. Vrhnete se na vaření a připravíte specialitu.