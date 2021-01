Zpět

Vila Tugendhat získala nové ochranné pásmo pro své okolí. Spadá pod něj úsek ulice Černopolní před vilou a také komplex zahrad. Památková ochrana zakazuje zásahy do pásma, které by ovlivnily panorama vily. Vytvoření ochranného pásma bylo jednou z podmínek, ke kterým se město zavázalo při zápisu vily do seznamu památek UNESCO.