S trénováním začal bývalý brankář Komety 30. listopadu 1969. Ví to na den přesně. „Tehdy se mi narodil syn. Manželku jsem ráno odvezl do porodnice a po poledni jsme za Lužánkami dělali nábor. Přišlo tam sto dvacet chlapců a my jsme nevěděli, co s nimi,“ líčí začátek neuvěřitelné životní pouti.

Během let mu prošly rukama všechny brněnské hvězdy, včetně Karla Langa, Libora Zábranského nebo Martina Havláta. „Díky za všechno, co jsi pro mě udělal. Bez tebe bych to tak daleko v mé kariéře nedotáhl,“ vzkázala z Německa svému prvnímu trenérovi brankářská ikona Brna a Československa, vicemistr světa Karel Lang (63).

Má svůj turnaj

Vladimír Kříž je velký brněnský patriot a úspěšný mládežnický trenér, který prošel všemi kategoriemi. „Vyzkoušel si i několikrát pozici asistenta u prvního týmu, v roce 1979 kryl záda třeba Jožovi Golonkovi. Jeho síla byla a je ve výchově mládeže. Je neuvěřitelný,“ vzpomněl na bývalého spoluhráče z dorostu legendární vicemistr světa a pětinásobný ligový šampion s Kometou Jaromír Meixner (82).

Nyní, k 82. narozeninám, se Vladimír Kříž dočkal nevídané pocty. V Brně po něm pojmenovali ještě během kariéry prestižní turnaj žáků. První ročník vyhrál o minulém víkendu Hradec Králové.

Ostrý jako pes

Kříž začal chytat v osmi letech, kdy za Kanadu chytal brankář Locaut. Tak mu kamarádi z Králova Pole začali říkat Lokyš. První puky "čapal"na fotbalovém hřiště na Kadetce, které se v zimě pokropilo a daly se tam mantinely. „Otcové domluvili přáteláky a bylo. No a tenkrát mě postavili do gólu,“ vzpomněl pan Kříž.

Vladimír Kříž začínal trénovat od nejmenších. Nejlíp mu to ale prý sedělo u dorostu. „Tam jsem si s kluky rozuměl nejvíc. Měl jsem tam tu skupinu hráčů Lang, Šabata, Vajčner, Otoupalík, Hubáček. S těmi jsme skončili druzí v republice za Zlínem. To bylo možná v roce 1974,“ vzpomněl muž, který byl na své svěřence ostrý "jako pes". Protekce? Neexistuje!

Jak jsme cepovali Havláta

Vladímír Kříž vzpomíná s úsměvem na Martina Havláta (41), elitního forvarda, který udělal skvostnou kariéru v NHL. „Ten se nám povedl. Ale kdybyste viděli, jak ho jeho otec cepoval! Byl nepořádek v kabině, uklízet ho nechtěl nikdo. On vzal koště, shrabal to, mladému to nacpal do pytle, do bot, všude a řekl mu, ať to jde uklidit. Ten ho likvidoval. Martin byl velmi dobrý a v určitém věku toho otce asi taky trošku nenáviděl,“ vzpomínal kouč.

délka: 04:30.62 Video Video se připravuje ... Vladimír Kříž (82) trénuje nepřetržitě 53 let hokejisty v Brně. Jiří Nováček

Pár facek Holíkovi

V dobách, kdy trenéři vychovávali šampiony, se moc se svěřenci nepárali. Pan Kříž zažil v ráži Jaroslava Holíka, který drsně propleskl svého syna Bobbyho, pozdější hvězdu NHL.

„Tenkrát mohl být tak dvanáctiletý kluk, co hrál za žáky. To bylo za Lužánkami. Vidím to, jako dnes. Dostal na polovinu puk a jel sám na brankáře, nedal. Přišel na střídačku, tata ho lapl, zatáhl do uličky, dal mu dvě přes čumák a posadil zpátky na střídačku. Já jsem na něho chtěl volat policajty,“ vzpomněl legendární kouč.

Spolužáci? Hlinka i Pospíšil

V 80. letech si Kříž dělal trenérskou jedničku a jezdil tři roky studovat do Prahy. Spolužáky byli Ivan Hlinka, Franta Pospíšil, Jarda Meixner, Zdeněk Kepák, Rudolf Potsch.

„V šest hodin ráno už jsme museli být na ledě na staré Štvanici. Tam nás driloval profesor Kostka, nebývalá kapacita. Po třech letech jsme ty přísné zkoušky u něj udělali,“ vzpomněl.

Hokej by bez rodičů nebyl

Doby, kdy na hokejové nábory přicházela stovka kluků, je pryč. „Dnes přijde pár kluků, berou se takřka všichni a navíc dostanou od svazu kompletní výstroj. Co si budeme nalhávat, ze začátku tady ty páté čtvrté třídy jsou vyloženě sportem ochotných rodičů. To dítě ti samo sem nepřijde, musí na zimák dojet autem,“ říká pan Kříž.

„Chybou je, že se dnes kluci soustředí jen na hokej. Dřív jste mohl hrát hokej, fotbal a tenis zároveň,“ uzavřel kouč.