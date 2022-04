Štír

Zítra je Mezinárodní den ptactva, proto si vyrazte do přírody a pozorujte ptáčky. Nasypte jim do krmítek a udělejte si hezké odpoledne. Pokud vám to nevyjde dnes, naplánujte si dlouhou procházku přírodou na víkend. Uvidíte, že se s rodinou hezky sblížíte.