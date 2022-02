Je vnímám jako jeden z nejvýznamnějších brněnských biskupů. Jeho život byl ovšem tak složitý, že jeho nástrahami mohl projít jen člověk se silným vnitřním přesvědčením. Před 50 lety zemřel Karel Skoupý (1886 – 1972), 12. brněnský biskup, který 15 let musel žít v naprosté izolaci od veřejnosti.

Rodák z Lipůvky na Blanensku byl úzce spjat s Brnem. Působil tam nejprve jako prefekt chlapeckého semináře a poté tam byl dlouhých 25 let rektorem. Životní osud se mu změnil po jmenování biskupem v roce 1946.



Dostal zákaz

Ještě v roce 1947 otevřel v Brně biskupské gymnázium. Poté jej tehdejší režim považoval za natolik nežádoucího, že měl od roku 1950 zakázáno vykonávat pravomoci biskupa.

O tři roky později byl dokonce poslán do izolace na utajovaném místě, odkud nesměl s nikým komunikovat. Takto byl držen dlouhých 15 let, až do roku 1968!

„Jen těžko si dnes dokážeme představit, co všechno musel jako biskup nést a prožívat,“ řekl na adresu svého předchůdce brněnský biskup Vojtěch Cikrle.



Desetitisíce lidí na pohřbu

Uvolnění nastalo v roce 1968. Trvalo ale jen krátce. Na počátku 70. let opět nastaly represe. Zdravotní stav 12. brněnského biskupa se zhoršil natolik, že 22. února 1972 zemřel. Na jeho pohřeb dorazilo na 50 tisíc věřících. Poté tehdejší režim zakázal jmenování nového brněnského biskupa. Tím se stal až v roce 1990 dosud sloužící Vojtěch Cikrle. Právě ten dnes, v den 50. výročí úmrtí, sloužil za biskupa Skoupého v katedrále sv. Petra a Pavla děkovnou bohoslužbu.

Dne 11. září 2021, při příležitosti oslav 650. výročí založení obce Lipůvka, udělila obec biskupovi Karlu Skoupému, svému rodákovi, čestné občanství in memoriam. Nově je jeho jméno zaneseno i u 2. zastavení na křížové cestě v kostele blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné.



VIDEO: Jméno biskupa Karla Skoupého je vyryto i do nové Křížové cesty v kostele blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné - Ježíš bere na sebe kříž. Je ve druhém okně zleva.

délka: 00:28.38 Video Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně má unikátní křížovou cestu. Hynek Zdeněk