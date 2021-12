Pohledy obyvatel městysu i přespolních v centru Moravské Nov Vsi spolehlivě směřují k místům, kde byla střecha poničeného kostela. Opravy vyjdou podle posledních odhadů na téměř 21 milionů korun. Navíc se opravuje i fara.

„Vyčistili jsme varhany, oprava čeká elektroinstalaci, dojde postupně i na vitráže,“ vypočítává Kalina. A krov? „Dřevo, zhruba 70 kubíků, bychom měli mít nachystáno po Vánocích a v polovině ledna začne jeho stavba,“ věří farář.

I když stavební ruch o vánočních svátcích na chvíli utichne, on se rozhodně nezastaví. Bohoslužby, zpovědi farníků, řada z nich si navíc chodí za oblíbeným duchovním popovídat.

„Teď si musím na každý den všechno detailně rozplánovat. Prakticky jsem v jednom kole od rána až do noci,“ vysvětluje Kalina.

délka: 05:11.58 Video 25 kilometrů zkázy: Policisté proletěli nad trasou tornáda Policie ČR

Na dotaz Blesk.cz co by si přál pod stromeček či do nového roku, má jasno. „Chtěl bych, aby se lidem zase dařilo, aby zůstali semknutí tak, jak byli po děsivé červnové události. Aby měli pochopení pro potřeby druhého a s boží pomocí zachovali to, co je v nich a mezi nimi hezké a pozitivní,“ svěřil se kněz.

Aukce křížů pro kostel

Na internetových stránkách ZDE začala 15. prosince aukce 50 křížů, které vznikly z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. Aukce skončí 31. prosince a peníze půjdou na opravu kostela.

Farář Marián Kalina uvedl, že pod farnost spadají i další kostely, nicméně částka půjde na opravu kostela v Moravské Nové Vsi. Aktuálně je vybráno zhruba 137 tisíc korun.