Rak

Partner se vám svěří s nespokojeností, kterou ve vztahu zažívá. Neřekne vám nic nového, dávno jste to tušili. Milí Raci, možná je před vámi rozchod či zajímavé rozuzlení. Pokud máte děti, nezatahujte je do svých partnerských bojů. Těžce by to nesly.