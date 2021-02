„Amigo, jsi naše živoucí legenda. Neumím si představit, že budeš důchodce!“, „Jsem fakt překvapená, že jdeš do důchodu, nabyla jsem dojmu, že jsi stále stejně stár, zatímco my kolem tebe pomalu sesycháme“, „Klobouk dolů před takovým člověkem. Je to muž na svém místě.“ Pod zprávou o odchodu Klevety do penze se hromadí desítky milých přání a vzpomínek. Nejsou jen od kolegů záchranářů.



Dokázal uklidnit

„Měla jsem tu čest setkat se s posádkou rychlé záchranné služby, když přijeli k záchraně mé dcery, která před čtyřmi lety spadla po zádech do vypuštěného rybníka. Přijela úžasná dvojice, řidič Amigo a záchranář. Byli mi v té chvíli velkou oporou a svoji profesionalitou a klidným přístupem uklidnili celé okolí události. Kéž by byli všichni lidé takoví, nejen u záchranky,“ stojí v dalším příspěvku na sociálních sítích.

„Pana Luboše měl opravdu každý rád, a tak mu kolegové také připravili takové rozloučení, aby na ně ještě dlouho vzpomínal. „Zresuscitoval si“ svého posledního pacienta a pak překročil pomyslnou řeku Jordán, kterou představoval kolega Vašek Jordán,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.



Válel i v kapele

Kromě toho hrál Kleveta na bicí v kapele The New Blotmen, která podle pamětníků zářila na hudební scéně v první polovině 70. let minulého století. „Málokdo už dnes ví, že tato boskovická formace představovala rockovou megastar vyplňující umělecké vakuum po rozpadu kapely Beatles,“ dodali s „mírnou“ nadsázkou spolupracovníci pana Luboše.