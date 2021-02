Současné stanici s názvem Eco-Nelson na Nelsonově ostrově v souostroví Jižní Shetlandy je už přes 30 let. Spíš než základnu připomíná dvě chaloupky provizorně stlučené Robinsonem Crusoem.

Nelsonův ostrov je ideální pro biologický výzkum, protože na něm žije mnoho druhů mořských ptáků i tučňáků a nachází se tam rozsáhlé porosty mechů a lišejníků.

Ruské chlaďáky plesniví

Jejich stav navíc v současnosti už neumožňuje, aby je polárníci, nejen ti čeští, plně využívali. „Jsou to staré chladicí boxy z ruských lodí, které tam původní pan majitel dopravil. Uvnitř těchto plechových boxů je sice izolace, ale do té se dostala plíseň,“ vysvětlil Martin Kaftan, šéf Ústavu experimentální tvorby Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

Právě architekti z VUT jsou autory nové stanice. Ta bude díky aerodynamickému tvaru odolnější vůči vichru, o energii se postarají solární panely speciálně přizpůsobené nízkému slunci a polárníci budou mít k dispozici také tzv. spalovací toalety.

„Nová základna nám umožní rozšířit výzkumné možnosti i pro další obory a vědce od nás i z ciziny,“ uvedl zkušený polárník Pavel Kapler.

Složí ji na místě

Moderní stanice má stát do pěti let. Bude jednoduchá, účelná a složená z překližkových dílů, které se na místě zamknou do sebe. V souvislosti s tím mají polárníci několik zásad:

„Jakoukoli část musí být schopni unést čtyři chlapi, minimální velikost šroubu je 14 a do železářství je od pólu sakra daleko.“ Na Antarktidu přepraví jednotlivé díly lodě a vrtulníky, o ceně je podle zástupců VUT zatím předčasně spekulovat.

Cimrman neprošel

Čeští vědci navrhli pojmenovat budoucí základnu po fi ktivním géniovi Járovi Cimrmanovi. Polární stanice ostatně vždy nesou jména významných vědců. Návrhem se seriózně zabývalo i ministerstvo zahraničí, ale problém je, že v Antarktidě jako mezinárodním kontinentu, je třeba k jakékoliv činnosti souhlasu všech 29 států, které se na výzkumu světadílu účastní.

Mezinárodní vědecká komunita v hlasování Čechům Cimrmana zatrhla. Stanice tak zatím ponese mírně upravený název té současné: CZEco-Nelson.

VIDEO: Dechberoucí záběry polárního dne na Antarktidě.

délka: 02:07.97 Video Dechberoucí záběry polárního dne na Antarktidě YouTube/Anthony Powell