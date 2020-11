Je to atrakce první kategorie. Vysoká 33 metrů se 24 gondolami, každá z nich pojme 6 osob. K zemi ji upevňuje speciální samonosná konstrukce. Na místo ji přepraví pět kamionů, výstavba zabere téměř celý týden. Obří ruské kolo se po roce vrací do centra Brna na Moravské náměstí. Podle všeho už v pátek 27. listopadu sveze první zájemce.

Jiří Husek, zakladatel brněnské firmy ConFolding Group, aktuálně neví, kam se dřív vrtnout. Obří kola totiž jeho spolupracovníci kromě Brna vztyčí také v Olomouci a v Bratislavě. „V Brně nám stačilo díky příznivému počasí pět dnů. Osmičlenný tým to zvládl na jedničku,“ chválí Husek kolegy a společně ladí poslední detaily před očekávaným zahájením jízd.

Atrakce zůstává na Moravském náměstí, letos se ale posunula z původní pozice, kde kdysi stával tzv. Německý dům. Aktuálně tady probíhá geotechnický a archeologický průzkum, který je nutné provést před zahájením kompletní rekonstrukce parku.

„Průzkum probíhá formou sond právě v místech, kde dříve kolo stálo, a proto je z bezpečnostních důvodů pro letošní rok přesunuto,“ vysvětlila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Do gondoly 6 osob

Radnice tvrdí, že neví o ničem, co by mohlo zahájení provozu atrakce zhatit. „Scházet se může až 6 osob naráz, což je ideální, protože převozní kapacita gondol je také 6 osob. Navíc budeme samozřejmě respektovat všechna další hygienická pravidla, která jsou platná,“ dodala mluvčí.

Kromě dezinfekce gondol podstoupí návštěvníci jízdu se zakrytými ústy a nosy, platí i předepsané rozestupy pro čekajících návštěvníků. „Aktuálně jsme ve vládních nařízeních nenašli nic, co by jeho provozu bránilo. Budeme se však ještě pro jistotu dotazovat na ministerstvu zdravotnictví,“ řekla Dobešová.

Atrakce by zůstala v provozu s výjimkou Štědrého dne a Božího hodu vánočního až do 30. prosince. Vstupné 100 korun pro jednu jízdu zůstává v platnosti tak jako v předchozích dvou letech. „Rozhodli jsme se, že částku nebudeme zvyšovat. A děti do jednoho metru vzrůstu mají i nadále vstup zdarma,“ upozornil Jiří Husek.

Brněnská firma ConFolding Group svá obří kola v minulosti vyvezla například do francouzských měst Nancy a Cannes či anglického Bournemouthu. Loni tato atrakce potěšila i návštěvníky Poděbrad či Zaječí na Břeclavsku.

VIDEO: Stavba ruského kola na Moravském náměstí v roce 2018.

délka: 00:08.43 Video Stavba ruského kola na Moravském náměstí v roce 2018. Jiří Nováček