„Mildo, miluji tě, Eva!“ Tento téměř dva metry dlouhý nápis našel zkušený řidič na bílém nátěru autobusu. Na čelní i zadní masce. „Vzadu je k tomu navíc přimalované srdíčko. To se mi teda ještě nestalo,“ usmíval se Zouhar.



„Asi vím, o koho jde,“ culí se sympatický šofér. „Jde ale o platonickou, neopětovanou lásku,“ přidal záhadně pan Milan.

Ženu, která mu autobus pomalovala, není podle něj těžké odhalit. Od koronavirové aféry totiž vozí do práce a z práce do Modřic výhradně zaměstnance jedné jediné firmy, která vyrábí dveře do vlaků.

„Ta si náš autobus preventivně pronajala, aby se jejich pracovníci nemíchali s jinými cestujícími a zůstali pokud možno zdraví,“ dodal šofér-svůdník.



délka: 01:22.30 Video Z vandala se vyklubal zamilovaný Romeo (29): Srdíčky ozdobil auto své milované PČR

Fotogalerie 4 fotografie Milan Zouhar (55) u autobusu, který mu ctitelka ozdobila vyznáním lásky. Udělala mu tím radost. Autor: Jiří Nováček

Protože nápisy Zouhara pobavily, rozhodl se je na autobusu aspoň pár dnů nechat. „Nikoho to snad neurazí a lidi to možná pobaví. Aspoň nám bude všem veseleji,“ dodal řidič autobusu.