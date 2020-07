Kamarádova máma vezla svého syna a Adama do školy v Deblíně, když dostala v dešti smyk. Auto vjelo do lesa, kde zapadlo a nebylo vidět. Nikdo z projíždějících tak neměl ani tušení, že zde došlo k vážné nehodě.



Statečný druháček

Adam viděl, že jeho kamarád i jeho máma potřebují pomoc. Ve zdeformovaném autě se nemohl dostat ke svému mobilu. Jako zázrakem se mu ale podařilo prolézt bočním oknem ven, aby přivedl pomoc.

„Věděl jsem, že nemůžu zůstat sedět v autě, že musím sehnat pomoc. Měl jsem strach o kamaráda a jeho maminku,“ popsal své pocity žák druhé třídy základní školy.



délka: 02:01.47 Video Adam Felkl (8) svou duchapřítomností zachránil kamaráda a jeho mámu. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Když se dostal k silnici, mával na auta, aby je zastavil. První auto projelo bez povšimnutí, následný kamion nejprve projel a pak se začal vracet, aby zjistil, co se stalo. Mezitím přijeli k chlapci manželé Královi.



Mával jako o život

„Uviděli jsme chlapce, jak se nás úporně snaží zastavit. Stál na kraji silnice a mával. Zastavili jsme. Vyběhla jsem z auta, zeptala se, co se stalo. Řekl, že měli autonehodu. Posadila jsem ho do auta. Hned hlásil, že je tam kamarád s maminkou a že dostali smyk a auto se i převracelo, hned jsme volali záchranné složky,“ popsala situaci paní Kristýna.

Následně manželé zalarmovali záchranné složky. „Po příjezdu bylo zřejmé, že situace je vážná. K vyproštění obou zraněných museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení. Během čtvrt hodiny se podařilo dostat ženu i chlapce z vozidla. V nemocnici ale nakonec skončili všichni tři,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



V nemocnici byl týden

Zatímco kamaráda a jeho mámu přepravil do nemocnice vrtulník, Adama do ní odvezla sanitka. „Bolel mě bok. Byl jsem tam pak asi týden,“ zavzpomínal malý hrdina. Záchranářem se stát ale nechce. „Budu pomáhat tátovi, který dělá hodinového manžela. Až budu velký, tak to po něm přeberu,“ dodal chlapec.

Hrdinu ocenili nejen hasiči, ale i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (61, ANO). „Zachoval ses jako velký chlap. Rodiče mohou být na tebe právem hrdí,“ řekl hrdinovi hejtman.