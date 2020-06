Kozoroh

Měli byste se připravit na drsnější výměnu názorů s partnerem. Řekne vám něco, co se vás dotkne, a proto může vzniknout konflikt. Milí Kozorozi, berte to s nadhledem, jinak se pustíte do hádky, která bude ostrá jako břitva. Nestojí to za to.