Rak

Do zaměstnání se nyní netěšíte, a to kvůli šéfovi, který si nevidí do pusy. Klade na vás vysoké nároky a stále přidává úkoly. Říkáte si ovšem, že ho usadíte. Jen se do ničeho nepouštějte na vlastní pěst a udržujte normální tempo. Hrozí vám pracovní úraz.