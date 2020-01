Koncem ledna pak vyrazí další, tentokrát šestičlenná expedice na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy. Cílem bude sběr vzorků pro další výzkum.

Spolupráce s Portugalci

Vědecké expedice na ostrov Jamese Rosse pořádá univerzita už 15 let. Kromě dlouhodobého sledování dopadů změn klimatu na jednotlivé složky životního prostředí čeká v tomto roce odborníky také práce na novém výzkumu.

Sledují ústup ledovce

„V rámci spolupráce s Portugalským národním antarktickým programem budeme sledovat vazby mezi osídlením odledněných ploch různými mikroorganismy a rostlinami a ústupem ledovců, a to v řádech tisíciletí, ale i jednotlivých let. Tento výzkum se zaměřuje na celou oblast Antarktického poloostrova a my jej kompletně zajišťujeme na východním pobřeží,“ uvedl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt.

Podobně jako v předchozích letech se vědci na stanici J. G. Mendela dostanou z Punta Arenas přes stanici Bernardo O’Higgins na Antarktickém poloostrově. „První část cesty absolvujeme na lodi chilského námořnictva a následně nás vrtulníky chilského letectva dopraví na základnu,“ dodal vedoucí letošní expedice Kamil Láska.

Vzhledem k pozdějšímu vyplutí do Antarktidy, které je letos plánováno na 20. ledna, je i návrat všech členů expedice plánován na druhou polovinu března.

Stanici čeká rekonstrukce

Druhým rokem usiluje univerzita o rozšíření antarktického výzkumného programu na Nelsonův ostrov. Mezinárodní výprava pod vedením Pavla Kaplera tam letos vyrazí koncem ledna. Jejími členy budou tři dobrovolníci z Českého antarktického nadačního fondu, který vlastní tamní infrastrukturu, a dva portugalští vědci.

Expedice se zaměří na výzkum místní bioty, na technické zajištění dlouhodobých monitoringů klimatu a sběr vzorků pro kolegy z různých výzkumných institucí. Součástí výpravy bude i údržba stávající provizorní stanice, která má v některé z příštích sezón projít generální rekonstrukcí.

VIDEO: Příprava větrné elektrárny pro polární stanici v Antarktidě.