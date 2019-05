Lev

S partnerem se nemůžete na ničem dohodnout a po pravdě vás to štve. Vždyť se tolik snažíte. Nakonec se na to vykašlete a věnujete se pouze milovaným dětem. To je dobrý nápad, protože jste je v tomto týdnu hodně zanedbávali. Užijete spoustu legrace.