Generálka, už tradičně v hale na Vodové, které se Blesk exkluzivně účastnil, se nesla pod režijní taktovkou Rudolfa Chudoby.

„První díl natočila tehdejší Československá televize už v roce 1987. Manéž s Bolkem a písničkou Šaškové počmáraní tedy baví diváky už více než 30 let. Rudolf Chudoba byl u vzniku všech dílů,“ podotkla mluvčí České televize Brno Hana Orošová.

Bolek Polívka byl během generální zkoušky v dobrém rozmaru, mimo jiné i proto, že se po pauze do rolí dvou snaživých pomocníků opět vracejí Barin (Jaromír Tichý) a Fretti (Jiří Pfeifer). Občas do zkoušek vstoupil, stopnul je a řekl, co si na scéně představuje.

„Tak jak to bude s tou umělou mlhou, hoši, proč to nejede? To musí valit, já v tom chci být až po kolena, kurňa,“ durdil se hlavní protagonista při jedné z pauz.

Vnucené blahopřání od Bartošky

Se slovenskou hereckou legendou Milanem Lasicou chystají hru s názvem Klíště, což bylo i podstatnou náplní jejich výstupu. Jiří Bartoška si zase „užil“ textu blahopřání principálovi k jubileu, který Polívka sám napsal a vnutil mu jej k přednesu. Scénka bude stát rozhodně za to.

V dialogu s dcerou Aničkou si pro změnu oslavenec naběhl v debatě o korektnosti vtipů. Hudebním osvěžením 56. Manéže bude Ondřej Havelka za zády se svými Melody Makers. Fascinující podívanou slibuje i italský klaun Alessandro Maida.

Finální sestřih spatří diváci na obrazovkách ČT1 nejspíš v květnu.