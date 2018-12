Nejen muži, ale už i ženy budou mít od příštího roku svůj šampionát ve formulích. O šanci startovat v tzv. W Series bojovalo přes 100 závodnic ze 30 zemí světa. Do kvalifikace postoupilo jen 55 nejlepších. Mezi nimi je i jediná Češka Veronika Cichá (31). Nyní má dva měsíce na to, aby se připravila. Samotnou sérii pojede jen 18 nejlepších.

U zrodu nové soutěže stojí legendární David Coulthard (47), který ve Formuli 1 vyhrál 13 Grand Prix a patří mezi nejslavnější závodníky tohoto sportu. Rodačka z Kyjova, která jezdí v této sezóně ve Formuli GP2, přesto o účasti dlouho přemýšlela.

Původně jste o ženské W Series neuvažovala, co změnilo vaše rozhodnutí?

Vážně jsem o tom neuvažovala až do chvíle, než mne kontaktoval Pavel Turek (47, 17 let působil ve Formuli 1 jako marketingový manažer McLaren – pozn. red.). Tak jsem si řekla, proč to nezkusit!



Soupeřky moc nezná



Udělala jste první krok, kvalifikovala jste se mezi 55 kandidátek. Jak těžké bude postoupit do finálové osmnáctky?

Velmi náročné! Jsou tam holky, které jezdí od malička a mají lepší základy než já. Ale mé zkušenosti z formule GP2 mi určitě pomůžou při testech.



Znáte se se svými soupeřkami osobně?

Pouze s jednou, kandidátkou z Německa. Začaly jsme spolu závodit ve stejném roce, ale každá v jiné kategorii. Ostatní soupeřky osobně neznám.



Dva měsíce na přípravu



Nyní máte dva měsíce na výběrové řízení, které určí finálovou osmnáctku. Jak se budete připravovat?

Začala jsem intenzivním tréninkem, abych se dostala opravdu do dobré kondice za těch 8 týdnů, které na to mám. Měsíční pobyt na Floridě mi umožní jak fyzickou, tak i psychickou přípravu. Určitě zahrnu také pár tréninků v silné motokáře s řazením, testy na přípravu do profesionálního světa motorsportu a mnoho dalšího.

Co pro vás možný start ve W Series vůbec znamená?

Beru to jako poslední šanci se někam dál posunout, takže dám do toho opravdu vše!



Jste zvyklá, že se při závodech potkáváte se svým přítelem Wolfgangem Jakschem (51), který jezdí v monopostu Formule 1. Co říká on na vaši případnou účast ve W Series?

Velmi mně podporuje. Vytvořil mi tréninkový plán, trénuje se mnou a pomáhá mi s veškerou přípravou. Určitě spolu budeme nadále jezdit v jiné sérii.

Už znáte termínový kalendář, kdy a kde se bude závodit? Kolik bude mít seriál W Series závodů?

Bude se závodit dohromady s DTM a bude mít 6 společných závodů. Začátek je v květnu 2019 v německém Hockenheimu.

VIDEO: Veronika Cichá s č. 222 ve formuli směle soupeří s muži, v Brně jezdila až 300 kilometrovou rychlostí.



délka: 00:52 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Veronika Cichá s č. 222 ve formuli směle soupeří s muži, v Brně jezdila až 300 kilometrovou rychlostí. Hynek Zdeněk, blesk.cz