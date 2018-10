Před třemi lety přestala jezdit závody do vrchu. Veronika Cichá (30) tvrdí, že ji k tomu přiměl její německý přítel Wolfgang Jaksch (51), který měl o ni velký strach. Rodačka z Kyjova ale pojala zákaz po svém, přesedlala totiž do kokpitu Formule 2 a plánuje jezdit i ve Formuli 1.

Jen dvě ženy v současnosti závodí ve formulích. Obě přitom ale patří mezi ty nejrychlejší. Cichá je v průběžném pořadí šampionátu na 6. místě ze 27 závodníků (Rakušanka Bianca Steiner je devátá). Černovlasá Češka se přitom závodů s muži nebojí ani mimo závodní okruh.



Ráda přijímá výzvy

„Častokrát se mi stane, že se chce se mnou v Německu na dálnici někdo honit. Na to se vždy těším, tomu jsem opravdu ráda,“ přiznává a pobaveným úsměvem dává nenápadně najevo, jak takové měření většinou dopadne. Cichá má prostě rychlost v krvi.

„Na běžné silnici, nebo ve Švýcarsku, kde s s přítelem žijeme, se chovám za volantem ale úplně vzorně. Nestojí za to riskovat. Může se tam jen 120 km/hodině, a když už člověk překročí rychlost o 30 km/hod, zavřou ho do vězení, takže tam si to nedovolím. Stejně tak vzorně jezdím i v České republice,“ přiznala.



Svého partnera porazila a doma bylo veselo



S přítelem se potkává na společných závodech. „Jenže on jezdí ve F1 a já s F2. Bez serva a dalších vychytávek nemám šanci. V Monze jsem měla například průměrnou rychlost 202 km/hod a maximálku 314 km/hod. Přítel tam jel až 359 km/h. Rozdíl mezi F1 a F2 je zkrátka znát,“ uvědomuje si sympatická závodnice.

Když oba usedli do vozu stejné kategorie, Cichá svého partnera porazila! „Závodili jsme v Brně. Předjel mne na žlutou a dostal za to 30 sekund penalty. Takže doma pak bylo veselo. Od té doby jezdím F2 a on F1, protože kdybych ho předjela, tak mi asi zakáže jezdit,“ dodala se smíchem.

„Jenže k vzájemnému měření ve F1 se možná schyluje. „Něco se mi rýsuje. Doufám, že mi to snad vyjde už příští rok. Jezdit ve Formuli 1 je prostě velkým lákadlem a já se ho jen tak nevzdám,“ řekla bojovně.