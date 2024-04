„Děti mají buď hodně kazů, nebo naopak vůbec žádný,“ říká Petra Křížová odbornice na dentální hygienu v AKESO poliklinice v pražských Nových Butovicích. „To ukazuje na to, zda už je čištění zubů běžným rituálem, který dodržuje celá rodina nebo není péče o zuby pro rodinu důležitá,“ dodává.

Podle ní by dítě mělo absolvovat první krátkou návštěvu u zubaře a následně i u dentální hygienistky kolem jednoho roku života. „Už u kojeného miminka může vznikat zubní kaz, proto je třeba ho seznamovat s kartáčkem a dětskou pastou, a to ideálně formou hry,“ říká Křížová. Jde o to, začít už v útlém věku vytvářet návyk a z čištění zubů udělat rituál podobný česání vlasů, obutí, oblékání…

Dentální hygienistka Petra Křížová. Autor: Tonda Tran, AKESO

Děti se musí hlídat

Odbornice na dentální hygienu tvrdí, že už první prořezané zuby je dobré malým kartáčkem čistit. „Ještě dětem do 10-12 let by rodiče měli dočišťovat zuby. U předškoláka musí pomáhat. V tomto věku už by měla být samozřejmostí pravidelná návštěva dentální hygienistky,“ říká Křížová, která své zkušenosti předává i studentům 3. LF UK studijního programu Dentální hygiena, jejíž výukovým pracovištěm AKESO poliklinika je.

Výlet za zubařem

Nedostatek zubařů i dentálních hygienistů Petra Křížová vnímá. V péči o chrup dětí je ale nekompromisní: „Návštěva dvakrát ročně v zubní ordinaci, i kdyby se muselo popojet do vzdálenějšího místa, by neměla být problém. Jde o to, jak má která rodina nastavené priority týkající se zubního zdraví.“

Hravou formou vysvětlovaly studentky 3. LF UK oboru Dentální hygiena dětem ze FZŠ Mezi Školami v Praze 13, jak správně čistit zuby. Autor: Tonda Tran, AKESO

Pojišťovny pomohou

Zatímco poplatek u dentální hygienistky pro roční miminko může být v řádu pár stovek, u předškoláka se cena pohybuje kolem tisícovky a ta se ještě ordinaci od ordinace liší. „Doporučuji využít příspěvky zdravotních pojišťoven, téměř každá nějakým způsobem na dentální hygienu přispívá,“ radí na závěr hygienistka.

Pomocníci s plakem

K dostání je řada „pomocníků“, například indikátor plaku ve formě tablet nebo roztoků. Roztokem se potřou zuby nebo lehce vykloktá, tableta se rozmělní v ústech a podle barvy uvidíte, jak je chrup vyčištěn/dočištěn. Pokud jsou plochy fialové, jsou zuby vyčištěny špatně. Ale i růžová upozorní, že je potřeba tato místa dočistit, Pokud se žádná barva neukáže, je vyčištěno dokonale.

Jak vzniká zubní kaz?

Kazy vznikají tak, že na chrupu a mezi zuby ulpívají zbytky potravy. Své udělá hlavně konzumace sladkých nápojů a potravin. Vzniká zubní plak, který při nedostatečné hygieně zůstává na viditelných plochách zubů, ale i v mezizubních prostorech. Bakterie obsažené v plaku začnou okamžitě rozkládat cukry ze stravy, vzniklé kyseliny narušují sklovinu a kaz je na světě.

