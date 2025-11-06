Nejlaciněji husičku pořídíme v supermarketech, obvykle z dovozu. Do Česka v listopadu poy dle Českomoravské drůp p bežářské unie (ČMDU) míří 2000 tun vodní drůbeže, hlavně hus.
Proč z ciziny? Jsou i české, jen dražší a je jich málo. „V Česku se letos vylíhlo jen 145 tisíc housat, což je o 13 % méně než loni. Náklady stouply od krmiva po energie. Největším problémem je ale porážka, specializovaných jatek je málo, a to žene cenu nahoru,“ uvedla Gabriela Dlouhá z ČMDU
Za zabitou a vykuchanou husu zaplatíme od 250 Kč d 350 Kč za kilo. Chovatelé je však mnohem raději prodávají na jatka do Polska, kde dostanou o nejméně pět korun za kilo víc.
5 měst: Kde a za kolik?
Praha, U Pinkasů
● Kaldoun se zeleninou a žemlovým knedlíkem 119 Kč ● ¼ husy na jablkách a majoránce se zelím, lokšemi a knedlíkem
699 Kč
Brno, pivnice U Čápa
● Husí rillettes s jablky a cibulovou marmeládou 149 Kč ● ¼ husy se dvěma druhy zelí, bramborovými šiškami a špekovým knedlíkem
609 Kč
Ostrava, Viktorka
● Husí paštika s uzenými mandlemi 149 Kč ● Husí stehno s bílým zelím a dvěma druhy knedlíků
569 Kč
Plzeň, Na Spilce
● Husí kaldoun 85 Kč ● Husí stehno, dva druhy zelí a bramborové šulance
650 Kč
Liberec, Potrefená husa
● Lokše s trhanou husou a povidly 289 Kč ● ¼ husy se dvěma druhy knedlíků a červeným zelím
485 Kč
Mladé víno už v pátek
K husí hostině neodmyslitelně patří svatomartinské víno. Oproti jiným letům se první lahve otevřou již zítra, abychom si ho mohli vychutnat již během víkendových hodů. Supermarkety nabídnou sedmičku v akci již od 59,90 Kč, ceny u malovinařů se pohybují od 90 do 160 Kč.
Jak vznikla tradice Svatomartinské husy? Videohub