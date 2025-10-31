Tento původně anglosaský svátek se těší čím dál větší oblibě, především u nejmladších. Nemusíte kupovat dekorace za tisíce, strašidelnou výzdobu můžete i upéct, za pár korun!
Uříznuté prsty z lineckého těsta
Potřebujete (na cca 12 prstů): 250 g hladké mouky, 125 g másla, 80 g cukru moučka, 1 vejce, špetka soli, marmeláda (např. jahodová) cca 100 g, 12 mandlí (na nehty).
Postup: Smícháme mouku, cukr, máslo, vejce a sůl, vypracujeme hladké těsto. Zabalíme a necháme v chladničce asi 30 minut. Těsto vyválíme, vykrájíme – uděláme záhyby pomocí nože, aby vypadaly jako klouby. Poté je potřeme marmeládou a na konec každého prstu položíme mandli jako nehet. Pečeme při 180 °C cca 12 – 15 minut, než prsty jen lehce chytí zlatavou barvu.
Orientační cena: 90 Kč
Mumie z listového těsta a párků
Potřebujete (na cca 8 – 10 mumií): 1 balení listového těsta (cca 250 – 300 g), cca 8 – 10 malých párků, plátkový sýr, černé olivy
Postup: Listové těsto nakrájíme na proužky. Každý párek obmotáme proužkem těsta tak, že necháme u hlavy malou mezeru. Položíme mumie na plech vyložený pečicím papírem a na obličej mumie dáme kousek sýra s malými kousky černých oliv jako oči. Pečeme při 200 °C cca 15 – 20 minut, dokud těsto nezezlátne. Podáváme ideálně s krvavým kečupovým dipem.
Orientační cena: 115 Kč
Focaccia s pavouky
Potřebujete (na plech ~30×40 cm): 500 g hladké mouky, 300 ml vlažné vody, 10 g soli, 7 g sušeného droždí, 50 ml olivového oleje, černé olivy
Postup: V míse smícháme mouku, droždí, sůl, olivový olej a vodu. Vypracujeme těsto, necháme přikryté kynout cca 45 minut. Těsto rozložíme na plech s pečicím papírem. Černé olivy rozpůlíme, jedna půlka tělo pavouka a druhou půlku nakrájíme na kousky nožičky. Vtlačíme do těsta na plechu. Pečeme při °C cca 15 – 20 minut, dokud nezezlátnou.
+ Tapenáda z černých oliv: Zbylé olivy rozmixujeme s jedním stroužkem česneku, třemi ančovičkami, pepřem a olivovým olejem.
Orientační cena: 100 Kč
