Ještě než Vánoce vůbec začnou, měsíce dopředu se už často stresujeme, zda jsme vánoční dárek nevybrali špatně a zda obdarovanému udělá radost. Je z toho nějaká cesta?

Pišme dopisy Ježíškovi. Klidně se ptejme, je to lepší, než abychom se stresovali a báli a utráceli za nesmysly. Je lepší se díky dopisům Ježíškovi domluvit. Vždycky pak ještě k dárku můžeme přidat i nějaké malé překvapení.

Velké téma vidí lide také v kolečku vánočních návštěv příbuzných a rodin. Někdy i toto může být obřím kamenem úrazu...

Je dobré se na svátky připravit s předstihem, uvědomit si jaké máme vztahy v rodině, jestli se na vánoční návštěvy všichni těšíme nebo je to spíše povinnost. Pokud máme partnera, měli bychom se domluvit, jak bychom to chtěli oba. Abychom si ten stres ještě nepřidávali tím, že každý bude mít o objíždění příbuzných výrazně jiné představy a ještě se kvůli tomu budeme hádat doma.

Měli bychom zkrátka v rámci našeho domova co nejvíce táhnout za jeden provaz. Pokud nemáme náladu na velké setkávání, tak to klidně může všechno proběhnout v rychlejším, formálnějším tempu.

Čeho bychom se při svátečních návštěvách měli vyvarovat?

Určitě bych se vyhýbal konfliktním tématům. Ať už jde o rodinnou historii či třeba politiku. Když tušíme, že se budeme hádat, o což obzvláště kolem Vánoc určitě nikdo nestojí, zkrátka se takovým problematickým hovorům cíleně vyhneme.

Vánoce jsou obecně vnímány jako něco, co by mělo být radostné a veselé. Všichni přece milují Vánoce. Co když my to tak ale necítíme?

Někdy jsme v období, kdy to úplně radostné není a měli bychom to tak přijmout a do toho veselí se nenutit. Udělejte si Vánoce podle svého. Vím z praxe psychologa, jak odlišným způsobem se svátky dají trávit. Jak se lidem uleví, když si to můžou udělat nějak po svém a nemusí dodržovat dlouhodobě zajeté tradice.

Uberte také od povinných aktivit. Když se nám do něčeho nechce, tak bychom se do toho o svátcích neměli nutit. Neměli bychom zkrátka zapomínat na sebe a na to, jak bychom si to přáli my. Hodně stresu vzniká z toho, že přemýšlíme, co se od nás očekává, takže jsme v konfliktu, protože máme pocit, že všichni od nás něco čekají a nám se do toho nechce.

Čemu dalšímu se o Vánocích rozhodně vyhnout?

Je dobré to nepřehánět s bilancováním. Pokud jsme totiž dobře naladěni a spíše optimisticky, tak to bilancování dopadne hezky, ale pokud neprožíváme dobrý čas, tak budeme vyzdvihovat spíše neúspěchy, to, co se nám nepovedlo. Připadá mi, že nám to nejen neudělá dobře, ale dokonce je to k ničemu.

Ještě s něčím dalším negativním se ve své praxi kolem Vánoc setkáváte?

Každý rok se s tím setkávám a každý rok je to stejné. Neustále říkáme, aby si lidé rozhodně nepůjčovali na vánoční dárky. Raději něco upečte, vyrobte, ale nepůjčujte si na dárky.

Jak se omluvit z rodinné sešlosti a odejít dříve?

Rodinným událostem se někdy nevyhneme. Jestli jsou pro vás ale stresující, stanovte si dopředu, kolik času na nich strávíte. Odborníci z online terapie Hedepy také radí, se z nich omluvit dříve, než by vás návště úplně rozhodila.

Můžete říct třeba:

„Jsem moc rád/a, že jsem s vámi mohl/a být, teď už ale potřebuji jít. Děkuju za krásný čas.“

„Moc jsem si to s vámi užil/a, ale zítra mě čekají povinnosti, tak už bohužel musím jít.“

S rodinou to může být složité a bez konkrétního důvodu vás nenechají v klidu odejít. Tak se případně omluvte s bolestí hlavy nebo třeba nutností ráno brzy vstávat.

Jak reagovat na nevhodné poznámky o vašem životě

Proč jste pořád single, proč ještě nemáte děti, kdy si najdete pořádnou práci… Jestli vám to není příjemné, na žádné podobné otázky a komentáře nemusíte odpovídat.

Zkuste říct třeba:

„Chápu tvůj zájem, ale toto bych si raději nechal/a pro sebe. Pověz mi raději…?“

„Promiň, ale tohle téma je pro mě citlivé a raději bych ho teď nerozebíral/a.“

„Děkuju za tvou starost, ale sám/sama vím, co je pro mě dobré, a takto jsem spokojená/ý.“

