Vše promyslete

Nyní je ten ideální čas si vše dobře rozmyslet. Určete si, jaké druhy chcete letos upéct, sežeňte recepty a sepište si nákupní seznam ingrediencí. Také přemýšlejte prakticky, kdy budete mít čas na zadělání těsta a na pečení. A pamatujte si zásadu: lepší udělat méně cukroví a být v klidu, než naopak.

Vyhlížejte slevy

Ještě je dostatek času na vyhlížení slev na drahé přísady, jakými jsou vanilkové lusky, šafrán, marcipán, rum nebo tuzemák, máslo, třtinový cukr apod.

Dobře skladovat

Cukroví skladujte v chladném sklepě či komoře, kde je vlhkost vyšší než 60 % a teplota okolo 18 °C, aby bylo cukroví vláčné a dobře uleželé.

Hlavně zábava

Pečení cukroví by nemělo být ve stresu a pod tlakem. Měla by to být činnost, která ideálně zabaví celou rodinu. Případně to může být příjemné odpoledne nebo večer, které trávíte s partnerem či kamarády.

Konec listopadu

Tohle období jednoznačně patří perníčkům. Těsto je dobré nechat aspoň dva dny uležet, pak můžete péct. Perníčky se dělají brzy proto, že potřebují několik týdnů na změknutí.

Tip na perníčky

Nepovedlo se vám napéct perníčky s dostatečným předstihem? Nezoufejte! Tvrdé perníčky zachrání rozkrojené jablko, které vložíme do krabice k perníčkům.

První advent

Věnujte se pečení především suchých druhů cukroví, které potřebují odležet. Například to jsou různé sušenky, kokosky, anýzky nebo zázvorky. Těsto na ně si připravte alespoň den předem.

Druhý advent

Vrhněte se na druhy z křehkého těsta: vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, ořechové kousky nebo pusinky. Zatím ale cukroví neplňte džemem, ani krémem. To nechte na třetí advent.

Třetí advent

Nastává čas na plnění a slepování cukroví džemem a máslovým krémem. Nezapomeňte také ozdobit perníčky.

Čtvrtý advent

Už vás čeká jen příprava nepečeného cukroví jako jsou rumové kuličky, vosí hnízda, kokosové kuličky, čokoládové kuličky, švestky v čokoládě apod. Pokud máte cukroví, které je třeba plnit tvarohovým nebo pudinkovým krémem, teď je na to ten správný čas. Čerstvé vydrží totiž jen 10 dní.