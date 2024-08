Ryby

Venuše vystrkuje drápky, a proto jste podráždění. Nepouštějte své emoce z uzdy, naopak blízké tolerujte. Pokud byste se chytli s partnerem, vyústilo by to v ostřejší hádku. Snažte se pomoci lidem, kteří to potřebují, protože vám bude krásně u srdíčka.