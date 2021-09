Jak se píše...

Kdy psát ji a kdy jí?

Kdy psát ve větě krátce ji a kdy dlouze jí? Existuje jednoduchá pomůcka – tam kde lze dosadit »tu«, tam je krátce »ji«. Tam, kde lze dosadit té, tam je dlouze »jí«. Tedy například: vidím ji (tu sousedku) a vidím jí (té sousedce) až do žaludku.

Jak vs. než

V používání spojek »jak« a »než« je rozdíl. Spojka »jak« se správně používá v případě, když srovnáváme stejnou míru vlastnosti. Například: je (stejně) chytrý jako ty. Když vyjadřujeme rozdíl, používáme »než«. Například: jsi chytřejší než všichni dohromady.

Shlédnout vs. zhlédnout

Kdy se píše zhlédnout a kdy shlédnout? »Zhlédnout« můžete film, případně se můžete zhlížet v zrcadle. »Shlédnout« lze jen dolů, třeba shlédnout z rozhledny do údolí či povýšeně na někoho shlížet. Film »shlédnout« nelze, ani kdybyste stáli na žebříku.

Se+se =?

Co dělat, když se v jedné větě setkají dvě zvratná »se«? Když to nezmění význam, můžeme jedno »se« vypustit: Snažil se nesmát (se). Pokud to ale význam mění, ponecháváme obě »se«. Například: Snažil se nezlobit se (tj. nehněvat se) vs. Snažil se nezlobit (tj. být hodný).

Nashledanou, nebo na shledanou?

Píše se tento pozdrav na rozloučenou zvlášť, nebo dohromady? Rozhodně zvlášť! A jak si to zapamatovat? Jednoduše. Napadlo by vás napsat pozdrav dobrý den dohromady? Nenapadlo! A dvě slova se píší i u pozdravu na shledanou. Vhod vám může přijít i pomůcka s vložením slova: na brzkou shledanou.

Pýchavka, nebo píchavka?

Houba pýchavka se píše s »ý«. Proč tomu tak je, když píchat je s »í«? Protože pýchavka není od slova píchání, ale od slovesa pýchati. Dříve toto sloveso existovalo a mělo význam dout či foukat. A houba se tak jmenuje proto, že při jejím stisknutí se vyfoukne obláček výtrusů.

Proč se říká...

Krindy pindy

Určitě jste někdy slyšeli babičku zaklít »krindy pindy«. Jde o náhražku spojení »pro Krista Pána«, které se zkomolilo na »krinda pána« a pak »krindy pindy«. Důvodem zkomolení byla chuť zanadávat si, ale přitom nebrat Boží jméno nadarmo, což se v původním »pro Krista Pána« děje.

Šumafuk

»Je mi to šumafuk« nebo »je mi to šumák« nemá nic společného s šumivým nápojem ani fukem. Jde o lidové přetvoření francouzské fráze »je m’en fous«, která se vyslovuje [ž ma fu]. Tu lze přeložit jako »je mi to jedno« nebo »kašlu na to«.

Dron

Název pro bezpilotní letadlo – dron – se rozšířil z angličtiny, kde »drone« mimo jiné označuje trubce – včelího samce, jehož jedinou schopností je oplodnit včelí královnu.

Na jedno brdo

Když se řekne, že je něco »na jedno brdo«, myslí se tím, že je to pořád to stejné dokola. V této frázi nemá »brdo« nic společného s Brdama, ale odkazuje k části tkalcovského stavu, která se používá pro vytváření vzorku tkaniny. »Na jedno brdo« je tedy doslova podle stejného vzoru.

Dolar

Věřte, nebo ne, ale slovo dolar dali světu Češi! Sice vychází z německého Thaler, ale to vzniklo zkrácením Joachimsthaler, kde Joachimsthal je německý název českého Jáchymova. Zde se těžilo stříbro pro ražbu tolarů, podle kterých se pak pojmenovaly i dolary.

Prkotina

Prkotina znamená nepodstatnou maličkost. Tento expresivní výraz vznikl zřejmě podle moravského nářečního prk, což označuje kozí zápach. Ten je nepochybně nepříjemný, ale celkem vzato je to asi – prkotina.