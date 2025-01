Zpět

Chcete přestat kouřit? Děláte dobře. Přesvědčí vás o tom i výsledky studie University of Toronto. Ty totiž ukazují, že kuřáci, kteří přestanou kouřit před dosažením 40 let, mohou očekávat téměř stejně dlouhou délku života jako ti, kteří nikdy nekouřili. Ti, kteří přestanou kouřit v jakémkoli věku, se přibližně 10 let po zanechání kouření vracejí blízko úrovni přežití nekuřáků, přičemž asi polovina tohoto přínosu se projeví již během prvních tří let.