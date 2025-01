Kouření je příčinou rakoviny plic v 90 % případů. Málo se však ví, že rakovina plic není nejčastější příčinou úmrtí kuřáků. Více jich umírá na jiné nemoci, především kardiovaskulární či CHOPN. Pojďte to letos típnout s Bleskem!

Kouření ale ovlivňuje celé tělo a s jeho důsledky se mohou setkat všechny medicínské obory. Navíc se objevují stále nové a nové souvislosti s různými zdravotními potížemi a diagnózami.

Na nemoci způsobené kouřením zemře nejméně polovina kuřáků, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. A ještě další zajímavý časový fakt: Jedna cigareta se kouří asi 5 minut. Ale zkrátí život průměrně až o 20 minut, tedy o delší dobu, než se kouří.

Proč je těžké přestat

Tabák obsahuje nikotin. To je látka, která je sice silně návyková, ale neničí zdraví. Dokonce se využívá při odvykání kouření klasických cigaret. To, co je zabijákem číslo jedna, je dehet. Jde o směs chemických látek, která vzni ká při spalování tabáku.

Dehet obsahuje většinu rakovinotvorných i dalších škodlivých chemických látek, které se nacházejí v ta bákovém kouři. Při vdechování kouře může tabákový dehet vytvořit lepkavou vrstvu na vnitřním povrchu dýchacích cest, včetně průdušek a plic. Tato lepkavá hmota poškozuje plíce a může vést ke vzniku mnoha nemocí.

Jsou to:

Nádorová onemocnění

Nemoci srdce a cév

Nemoci plic – CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc)

Další onemocnění – poruchy štítné žlázy, cukrovka, žaludeční vředy, řídnutí kostí, zhoršení imunity a hojení ran, slepota, roztroušená skleróza, deprese a další psychiatrická onemocnění, zubní kazy a mnoho dalších zdravotních problémů

Onemocnění srdce a cév

Kouření je společně s vysokým tlakem, cukrovkou a zvýšenou hladinou cholesterolu hlavním rizikovým faktorem onemocnění srdce a cév.

Je spojeno s:

2 – 4násobným zvýšením rizika ischemické choroby srdeční

3x vyšším rizikem srdečního infarktu a zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti l Předčasným onemocněním srdce a cév, infarktu v mladém věku

Rozvojem fibrilace síní a vyšším rizikem srdečního selhání

2,5x vyšším rizikem mozkové mrtvice

Rizikem rozvoje vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysoké hladiny krevních tuků

Kouření a rakovina

Kouření je příčinou 15 až 30 % onkologických onemocnění. Nejsou to rozhodně jen nádory dýchacího traktu, ale desítky rakovinotvorných látek a volných radikálů v tabákovém kouři způsobují také rakovinu: močového měchýře, děložního čípku dutiny ústní a rtů, tlustého střeva, hltanu, hrtanu a jícnu, ledvin, dutiny nosní, slinivky, žaludku, dělohy a vaječníků, myeloidní leukemii

Típněte to s Bleskem!

Chcete přestat kouřit? Opakovaně se o to pokoušíte a opakovaně selháváte? Pojďte to zkusit s Bleskem!

Hledáme 10 dobrovolníků – kuřáků klasických cigaret, kteří se zapojí do projektu Típněte to s Bleskem!

Koho hledáme?

Plnoleté muže a ženy, kteří kouří pravidelně klasické cigarety!

Co nabízíme

Tříměsíční pomoc zdarma

Konzultace u odborníků z Centra pro léčbu ze závislosti na tabáku

Psychologickou pomoc a pomoc výživového poradce

Podporu a hledání alternativního řešení v případě, že nechcete nebo nemůžete s kouřením přestat

Co požadujeme

Vaši odvahu a chuť přestat kouřit

Zveřejnění vašich úspěchů i neúspěchů v deníku Blesk i na Blesk.cz

Pokud vás projekt Típněte to s Bleskem oslovil, pošlete nám do 24. ledna svoji fotografii a krátkou informaci o sobě (věk, bydliště, počet vykouřených cigaret denně a důvod, proč chcete přestat).

Nezapomeňte na telefonický kontakt na sebe! Z došlých e-mailů a dopisů vybere redakce 10 účastníků! Ti projdou základním vyšetřením a odborníci jim nabídnou způsob, jak přestat kouřit, případně přejít na méně rizikový způsob užívání nikotinu.

Kam poslat přihlášku?

Písemně: CZECH NEWS CENTER a.s. Iva Dvořáková – Típněte to s Bleskem náměstí Marie Schmolkové 3493/1 100 00 Praha 10 – Strašnice

E-mailem: iva.dvorakova@cncenter.cz do předmětu výrazně napište Típněte to s Bleskem

