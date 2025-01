Právě druhý lednový pátek je statisticky dnem, kdy se většina rozhodně vzdát svých novoročních cílů. Je jedno, zda jste si řekli na Nový rok, že začnete cvičit, zhubnete, zlepšíte své stravovací návyky, nebo seknete s kouřením, problém je v tom, že jste na sebe byli příliš přísní!

Nové studie zjistily, že přibližně dvě třetiny lidí opustí svá novoroční předsevzetí do jednoho měsíce, neboť jsou přání příliš ambiciózní. Pokud nad vámi právě dnes vítězí slabá vůle, projděte si znovu svá odhodlání a přenastavte je!

Test podpory

Nezapomínejte na to, že jsme jenom lidé a děláme chyby. Skuteční přátelé a vlídní partneři se s vámi budou radovat z úspěchu a pomohou, když selžete. Řekněte jim o svých plánech a přiznejte, když to neklapne. Zásadní je nekritizovat se a vrátit se co nejrychleji na cestu, kterou jste si zvolili.

3 kroky k úspěchu

Klíčem k dosažení novoročních cílů je stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů na rozdíl od jednoho velkého nerealistického cíle. Klíčové je dělat věci postupně a zvolna. Jak na to?

Konkrétně!

Místo rozhodnutí „začnu cvičit“ nebo „budu méně jíst“ přesně stanovte cíl – 3x týdně budu cvičit (ideálně stanovte i dny), vynechám z jídelníčku sladké a slané pochutiny… Čím konkrétněji a jednodušeji pojmenujete svůj cíl, tím jasněji uvidíte, zda ho plníte, nebo ne!

Plánovitě!

Rozdělte své předsevzetí na menší kroky. Tím vznikne plán, který můžete v čase kontrolovat a zpětně hodnotit i milníky své cesty. Sledování pokroku udrží vaši motivaci.

S nadhledem

Ano, život nejde vždy podle plánu a může se stát, že na své cestě předsevzetí zabloudíte. Co pak? A v tom je to největší umění – začněte znovu! Prostě se vraťte zpátky! Zapálili jste si? No tak dnes už ne… Dali jste si u kamarádky dortík? Tak dnes ne. Nešli jste už týden do posilovny? Tak tento týden běžte.

Jak se Čechům daří předsevzetí plnit?

Udržet si motivaci po celý rok není snadné. Téměř tři čtvrtiny (71 %) lidí z těch, kteří si dávají předsevzetí, přiznávají, že svá předsevzetí plní jen částečně, zatímco plného úspěchu dosáhne jen 12 %. Hlavní překážkouje nedostatek motivace, který trápí 60 % těch, jež přiznávají, že se jim předsevzetí nedaří plnit. I tak si ale podle průzkumu agentury Konektor, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos, na začátku roku pravidelně dává předsevzetí téměř třetina Čechů.

Nejvíc tuto tradici udržují mladí ve věku 18 – 26 let (42 %), s rostoucím věkem však tato tendence klesá a v kategorii 54 – 65 let si dává předsevzetí už jen 17 % respondentů. Více než třetina (35 %) uvedla, že si předsevzetí dávala v minulosti, ale nyní už si je nedává.

Pokud jde o rok 2025, předsevzetí si plánoval dát přibližně každý druhý Čech (42 %), přičemž mezi mladými do 26 let se toto číslo zvyšuje na 56 %. Ženy jsou v tomto ohledu o něco aktivnější (43 %) než muži. Mezi nejčastěji volená předsevzetí v novém roce patřilo zhubnout, zdravěji jíst, začít sportovat.

Letos to zvládnete!

Přestat kouřit si podle průzkumu přeje v letošním roce zhruba každý desátý Čech, nejčastěji ve věkové skupině 36 – 44 let (12 %). V minulosti si dal předsevzetí přestat kouřit každý třetí dotázaný, přičemž největší odhodlání měly osoby starší 54 let. Z těch, kteří se pokusili přestat kouřit, byla téměř polovina úspěšná. Pro ty, kteří nedokázali předsevzetí splnit, bylo podle průzkumu největší překážkou obejít se bez rituálů spojených s kouřením.

Hned na druhé příčce se ukazuje jako velký problém stres. Na třetím místě lidé přiznávají, že se nedokázali obejít bez nikotinu. I proto letos až 60 % uvažuje o přechodu na bezdýmné alternativy jako cestu ke změně. A Blesk se rozhodl pomoci.

Típněte to s Bleskem

Chcete přestat kouřit? Opakovaně se o to pokoušíte a opakovaně selháváte? Pojďte to zkusit s Bleskem. Hledáme 10 dobrovolníků – kuřáků klasických cigaret, kteří se zapojí do projektu Típněte to s Bleskem!

Koho hledáme: Plnoleté muže a ženy, kteří kouří pravidelně klasické cigarety!

Co nabízíme: Tříměsíční pomoc zdarma! Konzultace u odborníků z Centra pro léčbu ze závislosti na tabáku i psychologickou pomoc a pomoc výživového poradce a také podporu a hledání alternativního řešení v případě, že nechcete nebo nemůžete s kouřením přestat.

Co požadujeme: Vaši odvahu a chuť přestat kouřit, zveřejnění vašich úspěchů i neúspěchů v deníku Blesk i na blesk.cz

Pokud Vás projekt Típněte to s Bleskem oslovil, pošlete nám do 24. ledna svoji fotografii a krátkou informaci o sobě (věk, bydliště, počet vykouřených cigaret denně a důvod, proč chcete přestat). Nezapomeňte na telefonický kontakt na sebe!

Z došlých mailů a dopisů vybere redakce 10 účastníků! Ti projdou základním vyšetřením a odborníci nabídnou způsob, jak přestat kouřit, případně přejít na méně rizikový způsob užívání nikotinu.

Kam poslat přihlášku?

Písemně: CZECH NEWS CENTER a.s. Iva Dvořáková – Típněte to s Bleskem náměstí Marie Schmolkové 3493/1 100 00 Praha 10 – Strašnice

E-mailem: iva.dvorakova@cncenter.cz do předmětu výrazně Típněte to s Bleskem

