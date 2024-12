Esenciální oleje jsou až 70krát silnější než bylinky

Proč by neměly EO v našem životě chybět, v čem je jejich síla a jak s nimi nakládat poradila v rozhovoru aromaterapeutka Argyro Leman.

Kde se bere síla a účinnost esenciálních olejů?

Jsou to vysoce koncentrované látky získané z aromatických částí rostlin, jako jsou květy, plody, listy, kůra, dřevo, kořeny, semena a pryskyřice.

V čem se liší od bylinek?

Jsou až sedmdesátkrát silnější. Proto s nimi musíme zacházet jinak než s bylinkami. Účinkuje už jen pár kapek a vždy je třeba je ředit v rostlinných olejích nebo v alkoholu.

Jaký olej na ředění je nejvhodnější?

Ideální je jakýkoliv lehce vstřebatelný rostlinný olej. Ve své praxi používám frakcionovaný kokosový, protože se rychle vstřebává, nežlukne a netuhne.

Na trhu je řada olejíčků, jak poznáme ty, které skutečně pomohou našemu zdraví?

Vždy se musí jednat o stoprocentně čistý éterický olej. Nepoužívejte produkty označené jako vonný olej nebo přírodně identický. Na lahvičce, popřípadě v průvodním letáčku musí být uvedena přinejmenším botanická čeleď a latinský název rostliny, země původu a datum expirace.

V ideálním případě, není to ale podmínkou, také část rostliny, ze které je olej získán, a způsob extrakce. Nejčastěji to bývá párou nebo, zejména u citrusů, lisováním za studena.

Máte nějaký osvědčený recept pro posílení imunity v podzimním a zimním čase?

Do elektrického difuzéru dávám tři kapky divokého pomeranče, jednu kapku hřebíčku a jednu rozmarýnu."

Domácí lékárnička nemusí obsahovat jen tabletky, kapky a spreje od farmaceutických firem. Úlevu mohou přinést i vůně. Dokážou ochránit fyzickou i duševní pohodu a také léčí. Přežít zimu ve zdraví a v příjemně provoněném prostředí nám pomohou esenciální nebo někdy také nazývané éterické oleje (EO).

Užívat si je lze v lázni, při potírání pokožky a inhalování. Páni tvorstva po návratu domů možná řeknou »co to tady smrdí«, zkuste jim ale připravit vonnou masáž a uvidíte, že velmi rychle změní názor.

„Řiďte se účinky jednotlivých olejů, ale dávejte přednost těm, které vám voní a jsou příjemné. Některým esenciálním olejům, které nemusí každému vonět, například tymiánu, se ale v boji se zimními chorobami nevyhneme. V takovém případě může aroma vylepšit třeba pár kapek některého citrusu."

Zkušená bylinkářka Taťána Marszalková (49) radí: Jak si udržet zdraví a ještě ušetřit?

Jak je použít?

Koupel

I do koupele můžete dát jeden druh EO, nebo směs. Do vany postačí cca 10 kapek. Předtím, než je do vody nakapete, je nutné je naředit v malém množství (5 ml/čajová lžička) nosného oleje. Použít můžete také tučnou sladkou smetanu či med.

Inhalace

EO nebo směsi více éterických olejů lze nakapat do difuzérů, aromalamp, nádoby s horkou vodou. Praktické jsou také inhalační tyčinky či aroma přívěsky, které můžete mít i během dne stále při sobě a podle potřeby k nim čichat.

Co se týká množství, pro vyvonění místnosti stačí kolem 8 až 10 kapek, podobně u inhalační tyčinky, může jich být i méně, záleží na použitých EO a především na tom, jak vám to bude příjemné. Do inhalačních šperků se doporučují 1 až 4 kapky.

Masáž

Ať už využijete jeden EO nebo jejich směs, vždy je řeďte v nosném oleji, a to obvykle v poměru na 30 ml maximálně 15 kapek (pokud není v níže uvedených tipech jinak.

Vytvoří útulno

Difuzéry rozptylují do ovzduší jemnou páru, která vzniká spojením vody a esenciálních olejů. Vůněmi velmi lehko navodíte útulnou atmosféru v bytě. Významně totiž ovlivňují naše emoce a náladu. Vědí to i obchodníci, kteří dokonce spolupracují s experty na psychologii, aby podprahově podpořili chuť zákazníků utrácet peníze a do prodejny se opakovaně vracet.

Test snášenlivosti

Pokud máte citlivější pokožku a obáváte se, že použití u vás vyvolá její podráždění, proveďte nejprve test snášenlivosti. Již naředěný nebo jejich rovněž naředěnou směs kápněte loketní jamky a několik minut vyčkejte, zda pokožka nezčervená nebo nezačne svědit.

Tipy expertky na vůně a trenérky jógy Barbory Vlasákové

Umí ochladit i zahřát

Při potížích s dýcháním, kdy je dech mělký a slabý, a doprovází je slabá imunita, podle Barbory Vlasákové poslouží eukalyptus globulus nebo tymián. „Přidá-li se k těmto projevům chlad, lze sáhnout po některém z prohřívacích éterických olejů, jako je zázvor nebo rozmarýn,“ doporučuje.

Od hlenů uleví borovice a od bolesti v krku šalvěj muškátová. „Jestliže se naopak dostaví horkost, projevující se žízní, pocením, horečkou a bolestmi hlavy a v krku, pomůže levandule, santal, citron, bergamot nebo heřmánek římský,“ radí aromaterapeutka.

Jak aromaterapii užívat? Autor: Zdroj: Nová voňavá lékárna (Valerie Ann Worwood), Jóga s vůní aromaterapie (Barbora Vlasáková)

Dobré rady

􀁺 Při difuzérování prostoru každé dvě hodiny místnost vyvětrejte.

􀁺 Jelikož EO jsou velmi koncentrované, začněte vždy raději jednou kapkou a jejich počet zvyšujte postupně.

􀁺 Pokud nemáte k dispozici inhalační tyčinku, poslouží vám místo ní malá lahvička třeba od léků, kterou naplníte kuchyňskou solí a EO nakapete do ní.

􀁺 K rozptýlení EO do místnosti poslouží i papírový kapesník vložený do nízké skleničky.

􀁺 Na ředění EO nebo směsí do koupele můžete místo nosného oleje použít také tučnou sladkou smetanu nebo med.

􀁺 Jakýkoli EO s citrusovou vůní může způsobit fotosenzitivitu, a proto po použití těchto EO v tělovém oleji či koupeli nechoďte na slunce nebo do solária.

