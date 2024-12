Půjčky na vánoční dárky bývají nevýhodné, drahé a především zbytečné. „Splácení se často protáhne až do konce dalšího roku, kdy opět přijdou svátky. Člověk se tak snadno může dostat do dluhové spirály,“ varuje právník Lukáš Zelený, specialista na spotřebitelské právo. A jak zdůrazňuje, základním pravidlem je nikdy si nebrat úvěr na něco, co se déle splácí, než užívá.

Než se upíšete úvěru

Dříve, než vyrazíte pro půjčku, nezapomeňte na 3 hlavní zásady spotřebitelského úvěru:

Je jako investice, musí se vyplatit. „Potřebujete počítač nebo auto, které do domácnosti přinesou více peněz, než odčerpají splátky? Má nová lednice nižší spotřebu, takže rozdíl v účtech za elektřinu částečně pokryje úroky? Pak může být půjčka rozumná,“ vysvětluje Mgr. Zelený.

vysvětluje Mgr. Zelený. Musíte mít na splátky, nejen na tu první. Plánovat je třeba daleko do budoucnosti. Jakákoliv nejistota ohledně splácení by vás měla od úvěru odradit.

Může být záludný. Nikdy nikomu nevěřte to, co říká. Co je psáno, to je dáno. A když něčemu ve smlouvě nerozumíte, ptejte se klidně několikrát.

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu a odborník na práva spotřebitelů Autor: Tonda Tran

Jak vyklouznout

Podepsali jste v předvánočním shonu nepromyšleně půjčku? „Od spotřebitelského úvěru lze odstoupit do 14 dnů od jeho uzavření bez udání důvodu,“ radí právník. Navíc, pokud jste nebyli správně informováni o svých právech, lhůta na odstoupení běží až od poskytnutí všech informací.

Jak postupovat:

Odstoupení musí být písemné a zaslané na adresu úvěrové společnosti.

Vypůjčené peníze musíte vrátit, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Po dobu, kdy je máte u sebe, se úročí tak, jak bylo domluveno ve smlouvě.

Půjčka na zboží: Úvěrová smlouva je svázaná s tou kupní

Vzali jste si půjčku na koupi konkrétního zboží? Ať už jde o lednici, tablet, nebo televizi, tak úvěrová smlouva sdílí osud smlouvy kupní. „Odstoupíte-li od kupní smlouvy, například kvůli vadám zboží, zaniká i smlouva úvěrová,“ vysvětluje právník. Pozor! Věřiteli o tom musíte dát vědět.

A pokud jste zboží na půjčku koupili v e-shopu, tak dokud vám prodejce nevrátí peníze za zakoupenou věc, nemusíte je vy vracet úvěrové společnosti. Často si to prodejce s úvěrovou společností vyřídí sami mezi sebou.

Za předčasné splacení si připlatíte

Zákon umožňuje úvěr splatit i předčasně, a to kdykoliv během trvání smlouvy. Budete muset uhradit náklady spojené s předčasným splacením, ty ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky. „A když do konce úvěru zbývá méně než jeden rok, pak nesmí být vyšší než 0,5 %,“ vysvětluje Mgr. Zelený.

Zákon dal pokutám strop

Některé půjčky vydělávají spíše na vysokých smluvních pokutách než na úrocích. Zákon proto stanovuje jejich strop. „Úvěrová společnost smí požadovat jen zákonné úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady spojené s prodlením a smluvní pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, se kterou je spotřebitel v prodlení,“ vypočítává právník.

A ani tak se pokuta nesmí přehoupnout přes 500 korun za splátku. Celkový strop pokut nesmí přesáhnout polovinu výše úvěru a pokuta nikdy nesmí být vyšší než 200 000 korun.

Pozor na lákavé reklamy s malými písmenky

Láká vás k půjčce televizní reklama? Tak se zkuste zaměřit na někdy špatně viditelné informace ve spodní části obrazovky. Ukrývá se v nich povinný reprezentativní příklad, jak by mohl úvěr vypadat v reálné situaci, tak jak to ukládá zákon.

Rada: „Zaměřte se zejména na čísílko s procenty. Možná si úvěr rychle rozmyslíte. Výstižnost a reprezentativnost příkladu rovněž nebývá vysoká a na podmínky vychválené reklamou dosáhne jen zlomek klientů. Ostatní mají úvěr výrazně dražší,“ vysvětluje právník.

Smlouva je základ

Nepodceňte čtení smlouvy. „Vždy musí být písemná a musíte dostat jedno její vyhotovení,“ vysvětluje Mgr. Zelený. Smlouva by měla obsahovat například dobu trvání, úrokovou sazbu, roční procentní sazbu nákladů (RPSN), výši, počet a četnost splátek či veškeré související poplatky.

„Kdyby něco chybělo, znamenalo by to, že smlouva se úročí pouze repo sazbou, kterou stanovuje Česká národní banka, a jiný poplatek nesmí věřitel chtít,“ říká právník.

Ani lichvář nesmí půjčit každému

Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru musí posoudit, zda je jeho klient schopen úvěr splácet. V opačném případě mu hrozí pokuta až 20 miliónů korun. „Lichváři lákající na to, že půjčí každému, porušují zákon už jen popíráním toho, že se musí zajímat o finanční historii klienta,“ uvádí právník.

Rada: Nezajímal se poskytovatel úvěru o vaši schopnost půjčku splatit? „Chybějící posouzení schopnosti splácet má za důsledek neplatnost úvěrové smlouvy,“ vysvětluje právník. Znamená to, že sice musíte půjčenou částku vrátit, ale přiměřeně svým možnostem.

Rada odborníka: Vyžádejte si formulář

Ještě před uzavřením smlouvy musíte podle zákona znát všechny aspekty půjčky. Informace si můžete vyžádat na papíře a posoudit je v klidu. Existuje přitom standardizovaný formulář, ve kterém lze najít potřebné informace přehledněji než ve smlouvě. „Pokud ho ani na žádost nedostanete, poskytovatel nebo zprostředkovatel něco tají a takové službě se raději vyhněte,“ radí Mgr. Zelený.

Kde všude se skrývají půjčky?

Ne všichni si uvědomují, že spotřebitelské úvěry se skrývají i v jiných produktech. Půjčkou je tak vlastně i kontokorent nebo kreditní karta.

Kreditní karta – je kombinací spotřebitelského úvěru a platebního prostředku. Kdo s ní umí zacházet, vyzná se v sazbách, jsou mu jasná bezúročná období a na co lze čerpat, může s její pomocí i trochu ušetřit. Běžný smrtelník ale často prošvihne nějakou lhůtu či si vybere z bankomatu a pak už jen platí a platí.

Kontokorent – lákavá možnost, jak přečerpat prázdný účet. „Jedná se o takzvaný plovoucí (revolvingový) úvěr, který dostanete v podobě úvěrového rámce k běžnému účtu, někdy aniž o něj žádáte,“ říká právník. A upozorňuje, že tato služba bývá placená paušálem, i když ji nevyužíváte.

Mikropůjčka – nebo také úvěr do výplaty. Jde o malé částky, které rychle vrátíte. „Dnes si půjčíte 1000 korun, pozítří vrátíte 1200,“ popisuje Zelený. Lidem často nedochází, jak vysoké jsou ve skutečnosti úroky. Podle zákona o spotřebitelském úvěru, ale vždy musí dostat informace o roční procentní sazbě nákladů (RPSN), která u mikropůjčkek vychází i na tisíce procent.

Odložená platba – jde vlastně o určitou formu úvěru, která je v poslední době oblíbená u nákupu zboží na internetu. Některé společnosti ji označují jako alternativu dobírky, v jejímž rámci získáte možnost koupit zboží a zaplatit jej později, obvykle do 14 dní.

Pokud však o ni požádáte, společnost, která odloženou platbu poskytuje, si prověří vaši bonitu. „Pozor si dejte na dodatečné poplatky, pokud byste včas nezaplatili,“ upozorňuje Mgr. Zelený.

