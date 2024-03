Co se děje při přechodu na letní čas?

Při přechodu na letní čas se hodiny posunou vpřed, což znamená, že jedna hodina »zmizí«. Tento přechod může být náročný zejména pro lidi, kteří trpí spánkovou deprivací, protože se jim obvykle ještě prohloubí. Navíc naše cirkadiánní hodiny (vnitřní biologické hodiny, pozn. red) řídí dobu usínání a probouzení a pro řadu lidí je obtížné ze dne na den usnout o hodinu dřív, než jsou zvyklí.

Můžete vysvětlit, jak vlastně fungují naše vnitřní hodiny?

Naše tělo má vnitřní biologické, tzv. cirkadiánní hodiny, které jsou nastavovány podle světelných podmínek. V přírodě jsou ale změny světelných podmínek velmi pozvolné a naše vnitřní hodiny se musí přizpůsobovat každý den jen několika minutám posunu světelného cyklu. Hodinová změna času je ale zkrátka moc a naše hodiny trochu protestují, což může mít přechodný vliv na spánek, hormonální hladiny, náladu a výkonnost.

Jak se na změnu času připravit prakticky?

Doporučená příprava by znamenala jít si lehnout o hodinu dřív už aspoň dvě-tři noci před změnou času. Znamená to zhasnout bílé světlo tak dvě hodiny před plánovaným usnutím a zůstat ideálně při svíčkách, nedělat duševně náročnou činnost a v danou hodinu si lehnout a pokusit se usnout. To ale většina lidí stejně neudělá. Druhé doporučení pro citlivé osoby by bylo vzít si na pondělí dovolenou nebo si aspoň neplánovat žádnou náročnou práci. Letos je to s těmi Velikonocemi jednodušší.

Mnoho lidí si také stěžuje na jarní únavu. Jak se k ní vztahuje spánek?

Já upřímně řečeno nevím, co je příčinou jarní únavy. Nicméně ano - logicky nedostatek spánku způsobuje únavu bez ohledu na roční období. Lidé v produktivním věku jsou chronicky nevyspalí. Chronicky nevyspalí začínají být v podstatě všichni, a to díky nadužívání mobilů a počítačů ve večerních hodinách. Změna na letní čas tento stav ještě prohloubí a způsobuje spánkovou deprivaci, kterou ne každý dokáže dospat v té jedné noci, z neděle na pondělí, kterou na to obvykle má.

Přibývá lidí, kteří mají problémy se spánkem. Jak si sám mohu zlepšit spánek?

V dnešní přesvětlené době je potřeba o spánek aktivně pečovat, stejně jako pečujeme o osobní hygienu, plnou ledničku, jeden o druhého. Lidi si musí uvědomit, že si ospalost musí sami vědomě přivodit, že sama přijde pozdě na to, aby člověk dostatečně spal celý ten čas, který potřebuje pro zdárné přežití dalšího dne. Ospalost se u zdravých lidí přivodí velmi dobře tím, že přestanou pracovat, hrát hry, koukat na filmy a prostě zhasnou.

Když se ještě vrátíme ke změně času, je některá profese, která změnu času na letní uvítá?

Pokud se spojí letní čas s letním počasím, tak bezpochyby hospodští a jejich letní zahrádky. Možná ještě stavební dělníci při bleskových opravách silnic a dálnic, pokud si nechtějí naopak přivstat, jako by to udělali naši předci. Jiný výrazný benefit v tom nevidím.

Jak nám vadí střídání času?

Při střídání času mohou někteří lidé pociťovat stavy úzkosti, podráždění, nebo deprese v důsledku narušení svého cirkadiánního rytmu a spánkového režimu.

Některé studie naznačují, že změna času může být spojena s krátkodobým zvýšením rizika srdečních onemocnění, zvýšením krevního tlaku a poruchami metabolismu.

Fotogalerie 4 fotografie Nezapomeňte přetočit ručičky hodinek o hodinu dopředu. Autor: Profimedia.cz