Vědci opět jednou dali hlavy dohromady a přišli na to, že diagnóza ADHD, tedy porucha pozornosti, nemusí být vnímána pouze jako osobnostní deficit. Naši dávní předkové totiž díky tomuto vychýlení (rozdílnosti) v kognitivních rysech jedince mohli lépe přežít. Byla to zjevně evoluční výhoda.

Hyperaktivita, roztržitost, neklid, nesoustředěnost nebo impulzivita znamenaly bonus v podobě lepší taktiky při hledání a sběru potravy. Dále jedinci s touto poruchou byli lepšími hlídači kmene a možná měli i větší úspěch v lovu. Nikdy »nevypínali«!

Pozitivní roztržitost

Doktor David Barack z University of Pennsylvania ve své studii uvádí, že vlastnosti jako roztržitost se udržely v lidském genomu právě z tohoto důvodu. Prostě byly běžné a užitečné. „Kdyby byly tyto rysy skutečně negativní, pak by se v průběhu evoluce jistě nějakým způsobem eliminovaly nebo vytratily.“ V určitém kontextu byly (z dnešního pohledu) dysfunkce dokonce nutné.

Pokus s bobulemi

Barack a jeho tým uvádí, že analyzovali data u 457 dospělých, kteří měli během osmi minut hledat »potravu«. Měli z keřů nasbírat co nejvíc bobulí. Ti se symptomy ADHD byli úspěšnější! Sesbírali bobule, které byly nejsnáze dostupné. A rychle pak přecházeli k dalšímu keři. Soustředěnější jedinci pečlivě vysbírávali plody i obtížněji dosažitelné, než se přesunuli dál.

I když za sběrači s ADHD zůstávaly nesesbírané bobule, splnili jasné zadání – nejrychleji nasbírali nejvíc potravy. Bylo jich 206 ze zmíněných 457, a to jistě polovina neměla ani zdánlivě patrné symptomy ADHD.

Dáme jim šanci?

Dnes je to jistě schopnost zanedbatelná, ale vědci se shodují, že využít poruchových rysů jedinců by mohlo přispět k jejich lepšímu zařazení do pracovních i sociálních procesů. A je známo, že děti s ADHD mají tendenci prospívat, když mají více příležitostí k pohybu a zkoumání, než když jsou nuceny několik hodin denně sedět.

Upravte vzdělávací systémy

Michael J. Reiss, profesor na University College London, podotýká, že ADHD může pomoci v situacích, kdy jsou zapotřebí fyzická aktivita a rychlá rozhodování. „ADHD je problém, ano, ale je to do značné míry dáno především dnešním prostředím.“ Měli bychom prý zvážit, jak můžeme změnit naše vzdělávací systémy.

„Abychom tomuto kognitivnímu stylu spíše prospívali, než abychom se mu bránili a jedince dál poškozovali.“ U migrujících předků byla jistá neposednost nutná, lépe monitorovali prostředí, hledali nové a nové věci, zbytečné informace opomíjeli. Byli také přizpůsobivější.