Panna

Se všemi kolegy si dobře rozumíte a navzájem si pomáháte, ale nadřízený na vás klade vysoké nároky. Jindy by vám to nevadilo, ale aktuálně nejste ve svojí kůži a také špatně odoláváte stresu. Pokud to tak půjde dál, do Vánoc se ze všeho zblázníte.