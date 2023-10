Býk

Pokud jste dostali od nařízeného během týdne kapky, tak buďte rádi. Šéf to udělal pro vaše dobro je naprosto jasné, že vám to pomohlo. Aspoň se přestanete na všechno vymlouvat a dáte se do práci. Mějte na paměti, že je nutné dokončit vše akutní.