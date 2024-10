Zpět

na

Říjen bude měsícem změn, uzavírání a nových začátků v různých oblastech života. Buďte otevření těmto energiím a nebojte se pustit to, co vám už neslouží. Je to období, kdy se loučíme s minulostí, abychom mohli v příštích měsících začít znovu a lépe, slibuje zkušená numeroložka Lenka Suchardová.