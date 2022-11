Marek byl velmi srdečný a přející člověk a nadšený sportovec, který miloval cyklistiku. V srpnu vyjel na svou poslední vyjížďku, ze které se však nevrátil, naopak odjel přímou cestou do nebe… „Srazilo ho auto, které mu nedalo přednost. Policie to sice ještě neuzavřela, ale viník nehody se v dopise, který poslal rodině, doznal ke své vině,“ popsala pro Blesk rodinná kamarádka Miroslava Burešová.

I přes rychlou pomoc se tatínkovi dvou synů Tadeáše a Samuela a holčičky Natálky život zachránit nepodařilo. Smrtí svého muže ztratila vdova Vlaďka nejen nejbližšího člověka, ale bohužel i silné finanční zázemí. Nyní totiž nemá dostatek prostředků na běžný provoz domácnosti.

„Dříve pracovala na směnný provoz a Marek se staral o Natálku ve dny, kdy ona pracovala. Vedle celého Markova příjmu rodina nově ztratila i část příjmu Vlaďky, protože musela změnit práci a nyní pracuje na nižší úvazek. Holky se tak ocitly ve velmi složité finanční situaci, možná ztratí i domov, který pro ně Marek vlastníma rukama roky budoval,“ vysvětluje paní Burešová, která pro nešťastnou rodinu založila sbírku na dobročinné platformě Donio.

Rodinu straší úvěr 600 tisíc

Velkým výdajem domácnosti byla hypotéka, která bude splacena z Markova pojištění. Největším strašákem je nyní pro Vlaďku úvěr 600 tisíc korun. „U úvěru si platili pojištění a měli za to, že jsou pojištěni oba a i smlouva se tak na první pohled tvářila. I pracovník banky to tak interpretoval. Když ale došlo k nehodě, pojišťovna oznámila, že pojištěnou byla jen paní Vlaďka a Marek ne. Doplatili tak na důvěru nesprávným lidem a na neznalost složitých pojistných smluv,“ upřesňuje Miroslava Burešová a dodává:

„Marek byl opravdu velmi oblíbený a hodný člověk a ještě před sbírkou řada přátel a známých nabídla svou pomoc. Vlaďka si veškeré pomoci velice váží a díky finanční pomoci může trochu klidněji spát."

Rodina se třemi dětmi přišla před Vánocemi o domov v Jezernici: Po požáru se zvedla obrovská vlna pomoci

POMOC POZŮSTALÝM RODINÁM S DĚTMI

Ocitli jste se vy nebo vaši blízcí v podobné situaci? Nadace EP Corporate Group (EPCG) Daniela Křetínského finančně podporuje pozůstalé rodiny s dětmi či osamělé seniory. Do jednotlivých grantů poputují stamiliony korun.

Koho nadace podporuje v rámci Programu pro pozůstalé? Jsou to rodiny s dětmi do 18 let, kde zemřel živitel rodiny. Nadace po dobu 24 měsíců pokrývá významnou část příjmu, o který v důsledku úmrtí jednoho z rodičů rodina přišla. Mohou se přihlásit i nesezdané páry či prarodiče pečující o nezletilé děti zemřelých rodičů. Více o nadaci ZDE.

délka: 43:01.56 Video Video se připravuje ... O čem se mlčí: Jak poznat zda potřebuji psychologa či terapeuta? Videohub