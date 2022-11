Kyberpodvodníci útočí na vaše peníze: Prokoukněte nejčastější triky

Kozoroh

Nemusíte se do ničeho nutit, protože jste plni energie. Konečně víte, co od života chcete a určitě si to nepokazíte. Nebuďte na sebe přísní a také si užívejte. Pokud jste zadaní, věnujte se rodině a starším příbuzným. Vyrazte si na zdravotní procházku.