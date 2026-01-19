Za oběd v hospodě na rohu dáme v průměru 198 Kč. Třeba v Praze je to ale podle dat společnosti Edenred 222 Kč, ve Zlíně skoro o „pade“ míň (175 Kč). Leden má 21 pracovních dnů, když se budeme držet průměru, restaurační stravování nás vyjde na 4158 Kč a za celý rok 2026 s 250 pracovními dny je to závratných 49 500 Kč!
Jídlem z domova podle ekonoma Lukáše Kovandy hravě uspoříme na dovolenou. „Příprava krabičkového oběda vyjde v průměru na 60 až 90 korun. Bezmasé pokrmy se cenově pohybují spíše kolem spodní hranice, pokrmy s masem spíše kolem horní. Kdo je střídá, dá za krabičkový oběd průměrně 75 korun,“ skládá účty. Jen za leden tedy na vlastních obědech ušetříme 2583 Kč, ročně pak 30 750 Kč, pakliže na ně přejdeme zcela a hospodám dáme vale.
Bez docházení
Kovanda upozorňuje, že se jedná čistě o účetní výpočet, nezahrnuje náklady na čas strávený nákupy, vařením a ani cenu spotřebovaných energií. „Na druhou stranu konzument šetří čas tím, že nemusí docházet z místa zaměstnání do restaurace a čekat na obsloužení a přípravu oběda,“ dodal.
Zapékat, zapékat, zapékat
Do krabiček se podle nutričního terapeuta Tomáše Ulče nejvíc hodí zapékaná jídla, která vydrží chutná i několik dní. Z mas pečené kuřecí a vepřové, z vegetariánských pak tofu či tempeh. Nehodí se naopak ryby, ty se rychle kazí. „Super je luštěninové curry či masové ragú. Ty uležené chutnají nejlíp,“ doporučil.
Může být i zdravější!
Při domácí přípravě máme přehled o tom, co jíme, jaké suroviny a v jaké kvalitě jsme použili. Je domácí jídlo ale automaticky zdravější? „Aby bylo, mělo by obsahovat hlavně dostatek vlákniny, kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů a zdravých tuků. Vynechejte uměle zpracované potraviny a eliminujte smažení či fritování,“ radí Ulč.
Pozor na plast v mikrovlnce
Doktor Ulč vyvrací mýty, že ohřívání v mikrovlnce jídlo zbavuje živin. Důležitý je však materiál krabičky. „Vyplatí se investovat do skleněných, kde na rozdíl od plastových nedochází k degradaci materiálu a uvolňování plastů do jídla,“ uzavřel.
