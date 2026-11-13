V litoměřické porodnici zemřela dvě miminka, další oživovali: Rodina chce 8 milionů

K tragédii došlo v litoměřické nemocnici
K tragédii došlo v litoměřické nemocnici  (Autor: Nemocnice Litoměřice)
Autor: ČTK - 
13. listopadu 2026
10:39

Rodina novorozence, který zemřel před rokem při porodu v nemocnici v Litoměřicích, žádá o odškodnění osm milionů korun. Žalobu na Krajskou zdravotní (KZ), která nemocnici zřizuje, projedná Okresní soud v Ústí nad Labem. Novinářům to dnes řekl právní zástupce Krajské zdravotní Daniel Volák. Zástupce rodiny věc nechtěl zatím komentovat. Policie vyšetřování úmrtí dvou novorozenců neskončila. Vyžádá si další znalecké posudky.

Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři resuscitovali. O odškodnění žádá rodina a příbuzní jednoho ze zemřelých. „Věc komentovat zatím nebudu s ohledem na citlivost informací a s ohledem na to, že je na samém počátku projednávání,“ uvedl právní zástupce rodiny Jan Čeněk.

Krajská zdravotní podle Voláka zaslala rodině omluvný dopis. „Budeme vyčkávat na znalecká zkoumání, pokud potvrdí příčinnou souvislost mezi úmrtím novorozence a pochybením, jsme připraveni jednat a plnit,“ uvedl Volák. Dodal, že KZ odpovídá podle zákoníku práce za pochybení svých zaměstnanců.

Účastníci řízení se dnes sešli u soudu, aby se na jednání připravili. „Bylo zahájeno řízení, byla podána žaloba, ta je projednatelná. Protože je věc složitá, vyplývá řada požadavků, co potřebuje soud mít pohromadě, aby mohl rozhodnout, je třeba se na to připravit. Až splní soud a účastníci řízení všechny požadavky, bude zahájeno první jednání přednesem žaloby,“ řekl novinářům soudce Miroslav Rottner.

Policie se případem začala zabývat po zveřejnění informací v médiích na začátku prosince. „Po dohodě se státním zastupitelstvím budou aktuálně vyžádány další znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Po jejich doručení a následném vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším procesním postupu ve věci,“ řekl ČTK policejní mluvčí Kamil Marek. „V tuto chvíli proto nebyla v souvislosti s případem žádná osoba obviněna,“ dodal.

Huascarán.
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V červnu KZ uvedla, že kontrola kvůli úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek.

KZ postavila po tragédii dva lékaře mimo službu. Porodník Petr Holba, který u porodů nebyl, se po několika měsících vrátil zpět do litoměřické nemocnice. Službu konající lékařka po ukončení překážek v práci nastoupila do teplické nemocnice. „Službu konající lékařka působí nyní v teplické porodnici. Primářka gynekologicko-porodnického oddělení litoměřické porodnice působí nadále v Nemocnici Litoměřice,“ řekla ČTK mluvčí KZ Miloslava Kučerová.

Na základě prvního auditu, který specialisté dokončili 9. prosince, zavedla KZ nápravná a preventivní opatření. Jejich cílem je minimalizovat pravděpodobnost, že by se podobná situace mohla opakovat. Kučerová uvedla, že obdobná mimořádná situace se od té doby neopakovala. Porodnice i nadále fungovala v plném rozsahu, bez jakýchkoliv omezení. Od ledna do října letošního roku se v litoměřické porodnici narodilo 359 dětí.

Kučerová ČTK řekla, že jedna z rodin se obrátila na KZ s žádostí o odškodnění. „Základním předpokladem pro jakákoliv jednání o odškodnění je objektivní a jednoznačné stanovení odpovědnosti za vzniklou událost, což je předmětem probíhajícího šetření a znaleckého zkoumání. Jakmile Policie ČR dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, jsme připraveni převzít i finanční odpovědnost,“ dodala Kučerová.

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Témata:
rodinaPolicie České republikyporodnemocnicezdravotnictvíKrajská zdravotníStátní zastupitelství ČRNemocnice LitoměřicePetr HolbaOkresní soud v Ústí nad Labem
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Ford Super duty military ( 14. listopadu 2026 13:35 )

Nedej Bože zkuste zranit u DN - třeba Jardu Jágra to se budou dít věci !

Bojujte za Vaše PRÁVA + ODŠKODNĚNÍ, které nesou Lékaři a personál Litoměřické Nemocnice ! 👎

Ford Super duty military ( 14. listopadu 2026 13:32 )

8. Miliónů Kč je velmi málo, za dva zmařené životy miminek díky Lékařům !

Přehodnoťte své požadavky Dítě Vám Nikdo Nikdy nevrátí - maminky a tatínkové !

o částce 80 Mil. Kč by se již dalo jednat ale ve společné žalobě a jednotlivé částce za takto citlivou újmu - jako Ztráta dítěte je ! 😨

Držím s Vámi ve Vašem nejen Smutku...

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