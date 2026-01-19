Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ? Zadlužený fotbalista Barbarič zavraždil manželku
Na začátku ledna začala Česká televize vysílat nový kriminální seriál Místo zločinu Zlín. Stejně jako u předchozích řad se i tentokrát scenáristé v některých případech inspirovali skutečností. V prvním díle se vše točilo kolem zfixlovaných zápasů první fotbalové ligy, sázek a smrti bývalého hráče. V roce 2013 zemřel bývalý fotbalista Hradce Martin Barbarič, který zavraždil manželku a pak i sebe. Inspiroval scenáristy právě tento případ?
Po úspěšné Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích přišla Česká televize s dalším Místem zločinu. Kriminálka se tentokrát přesouvá do Zlína a v hlavní roli se v ní představili Radek Holub, Jitka Schneiderová, Andrea Mohylová, Daniel Krejčík a Igor Bareš. První díl vysílaný 5. ledna nesl název Baráž a věnoval se smrti bývalého prvoligového fotbalisty Zlámalíka (Tomáš Klus) a problémům v neexistujícím klubu FC Vlci (Ve Zlíně však existuje fotbalový klub FC Zlín, jehož hráčům se přezdívá Ševci, pozn. red.)
Inspirace skutečností?
Stejný případ se samozřejmě v Česku nikdy nestal a jde o výplod scenáristů, ale možná ne ve všem?! Na začátku roku 2013 bývalý prvoligový fotbalista Martin Barbarič zavraždil manželku Moniku a pak i sebe. Barbarič do roku 2002 působil v několika prvoligových klubech, včetně toho zlínského, poté pracoval jako policista a trenér žáků v klubu v Hradci Králové.
Dlouhodobě se potýkal s problémy s hazardem a s dluhy, seriálový Zlámalík zase sázel na zfixlované fotbalové zápasy. A stejně jako postava měl Barbarič problémy s manželkou kvůli penězům, před tím, než došlo ke strašnému činu, měla Monika Barbariče opustit. Osudný den přišel do kadeřnictví, kde jeho žena pracovala, počkal, až dodělá melír, a pak ji střelil do břicha a hlavy a následně obrátil zbraň proti sobě. Ona zemřela na místě, on později v nemocnici. Zůstaly po nich dvě děti. Monika navíc pocházela ze Zlína.
V seriálu byla zavražděna také milenka Zlámalíka, která měla mít předtím poměr se šéfem klubu. O Barbaričově manželce před smrtí údajně v Hradci kolovaly zvěsti, že má poměr s tehdejším ředitelem klubu, asi rok před incidentem se měl na stadionu objevit i nasprejovaný hanlivý nápis obviňující Moniku z poměru s ředitelem. Podle blízkých šlo však pouze o drby.
