Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ? Zadlužený fotbalista Barbarič zavraždil manželku

Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ? Zadlužený fotbalista Barbarič zavraždil manželku.
Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ? Zadlužený fotbalista Barbarič zavraždil manželku.
Monika B. utrpěla těžká zranění v oblasti břicha.
Martin Barbarič spáchal barbarský čin. Bývalý fotbalista trénoval v Hradci Králové žáky a pracoval jako policista.
Místo činu před kadeřnictvím střeží policisté.
Autor: jel - 
19. ledna 2026
05:00

Na začátku ledna začala Česká televize vysílat nový kriminální seriál Místo zločinu Zlín. Stejně jako u předchozích řad se i tentokrát scenáristé v některých případech inspirovali skutečností. V prvním díle se vše točilo kolem zfixlovaných zápasů první fotbalové ligy, sázek a smrti bývalého hráče. V roce 2013 zemřel bývalý fotbalista Hradce Martin Barbarič, který zavraždil manželku a pak i sebe. Inspiroval scenáristy právě tento případ?

Po úspěšné Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích přišla Česká televize s dalším Místem zločinu. Kriminálka se tentokrát přesouvá do Zlína a v hlavní roli se v ní představili Radek HolubJitka SchneiderováAndrea MohylováDaniel Krejčík a Igor Bareš. První díl vysílaný 5. ledna nesl název Baráž a věnoval se smrti bývalého prvoligového fotbalisty Zlámalíka (Tomáš Klus) a problémům v neexistujícím klubu FC Vlci (Ve Zlíně však existuje fotbalový klub FC Zlín, jehož hráčům se přezdívá Ševci, pozn. red.)

Inspirace skutečností?

Stejný případ se samozřejmě v Česku nikdy nestal a jde o výplod scenáristů, ale možná ne ve všem?! Na začátku roku 2013 bývalý prvoligový fotbalista Martin Barbarič zavraždil manželku Moniku a pak i sebe. Barbarič do roku 2002 působil v několika prvoligových klubech, včetně toho zlínského, poté pracoval jako policista a trenér žáků v klubu v Hradci Králové.

Dlouhodobě se potýkal s problémy s hazardem a s dluhy, seriálový Zlámalík zase sázel na zfixlované fotbalové zápasy. A stejně jako postava měl Barbarič problémy s manželkou kvůli penězům, před tím, než došlo ke strašnému činu, měla Monika Barbariče opustit. Osudný den přišel do kadeřnictví, kde jeho žena pracovala, počkal, až dodělá melír, a pak ji střelil do břicha a hlavy a následně obrátil zbraň proti sobě. Ona zemřela na místě, on později v nemocnici. Zůstaly po nich dvě děti. Monika navíc pocházela ze Zlína.

V seriálu byla zavražděna také milenka Zlámalíka, která měla mít předtím poměr se šéfem klubu. O Barbaričově manželce před smrtí údajně v Hradci kolovaly zvěsti, že má poměr s tehdejším ředitelem klubu, asi rok před incidentem se měl na stadionu objevit i nasprejovaný hanlivý nápis obviňující Moniku z poměru s ředitelem. Podle blízkých šlo však pouze o drby.

Video  Tomáš Klus: Stárnu! S čím už skončil?  - David Turek, Daniel Kristl
Video se připravuje ...
Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ? Zadlužený fotbalista Barbarič zavraždil manželku.
Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ? Zadlužený fotbalista Barbarič zavraždil manželku.
Monika B. utrpěla těžká zranění v oblasti břicha.
Martin Barbarič spáchal barbarský čin. Bývalý fotbalista trénoval v Hradci Králové žáky a pracoval jako policista.
Místo činu před kadeřnictvím střeží policisté.

 

 

 

Témata:
sebevraždavraždakriminálkamísto zločinu zlínČeská televizeHradec KrálovéZlínPlzeňRadek HolubsmrtJitka SchneiderováIgor BarešfotbalistaMartin Barbarič
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud