První hypoteční smlouvy byly uzavřeny v roce 1994 a za 30 let hypotečního trhu bylo poskytnuto přibližně 1,5 milionu hypoték za více než 3,1 bilionu korun.
„Hypotéky jsou pořád nejvýznamnějším úvěrovým produktem domácností v Česku. Jsou také nejjednodušší a nejrychlejší cestou k vlastnímu bydlení pro ty, kdo nemají k realizaci snu o svém vlastním domově dostatek vlastních prostředků,“ říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky.
V současnosti má hypoteční úvěr téměř pětina Čechů a stejný počet ho do budoucna plánuje. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace. Podle něj o hypotéce rozhoduje výše úrokové sazby i měsíční splátky. Průměrná výše hypotéky u lidí, kteří ji mají, je 2 290 000 korun.
Tisíce lidí hypotéku plánují
Hypotéku jako pomocníka s vlastním bydlením plánuje v příštích letech využít 18 % lidí. „Plány ohledně budoucích hypoték ovlivňují tři fenomény patrné na českém trhu s bydlením: vysoká míra úspor, vysoké tempo růstu cen nemovitostí, ale i stárnutí populace,“ uvádí Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.
Novinka: Hypotéka »naruby«
Novinkou na trhu s nemovitostmi je ČSOB Hypotéka bez nemovitosti. Umožňuje zájemcům nejprve získat a podepsat hypoteční úvěr s garantovanou sazbou, a až pak hledat vysněné bydlení. „Klient má na hledání nemovitosti devět měsíců, a tím je na trhu ve stejné roli jako kupec s hotovostí,“ říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva v ČSOB Hypoteční bance. Součástí novinky je navíc i Hlídač sazby (automaticky sníží sazbu, pokud tržní úroky klesnou) a odborná technická inspekci nemovitosti.
K čemu slouží
Hypotéku Češi využívají především k nákupu vlastního bydlení. Existují ale i další důvody. „Patří k nim potřeba rekonstrukce bydlení na modernější nebo úspornější prostředí, nákup nemovitosti na investici nebo pořízení »druhého« domova mimo město, ať už v tuzemsku nebo třeba také v zahraničí,“ vysvětluje generální ředitel Martin Vašek.
5 největších mýtů
MÝTUS: Je to závazek na celý život
Může, ale nemusí. Záleží na tom, na jak dlouhé časové období si splátky rozložíte. Nejčastěji si Češi berou hypotéky s dobou splatnosti kolem 20 až 30 let, přičemž standardní maximum je v současnosti 30 let. Délka splatnosti se ale zkracuje s věkem žadatele, který by ideálně neměl překročit 70 let v době splacení úvěru.
MÝTUS: Bez nemovitosti do banky nelez
Do banky můžete přijít i dříve, než najdete vysněnou nemovitost. Pravdou ale je, že aby mohla banka připravit nabídku skutečně na míru, potřebuje několik údajů – předběžná cena nemovitosti, výše příjmů nebo dobu, po které chce žadatel hypotéku splácet.
Tip: Představu o tom, jak by mohla vypadat konkrétní hypotéka, si můžete spočítat na některé z hypotečních kalkulaček.
MÝTUS: Nejnižší úrok = nejlepší nabídka
Pro posouzení finanční náročnosti hypotéky je mnohem důležitějším parametrem tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů), která vyjadřuje celkové roční náklady na úvěr v procentech z jeho celkové výše. Zahrne různé poplatky a další nezbytné náklady s hypotékou spojené. O tom, kolik skutečně měsíčně zaplatíte, rozhoduje kombinace délky splácení, typu fixace a finanční rezervy.
MÝTUS: Po podpisu je na změny pozdě
Hypotéku je možné upravovat podle aktuálních potřeb. „Když klient potřebuje jakoukoliv změnu, doporučuji, aby se neváhal obrátit na svého bankéře, zjistil si své individuální podmínky a vše konzultoval,“ doporučuje Miroslav Zetek.
MÝTUS: Bez obřích úspor mladí na vlastní bydlení nedosáhnou
Mladým do 36 let stačí pouze desetina vlastních zdrojů. Navíc je možné dočasně ručit dalším bytem či domem (musí mít ale dostatečnou zástavní hodnotu). Může jít třeba o nemovitost rodičů. Zástavní právo skončí, jakmile se doplatí částka nutná pro vyvázání druhé nemovitosti.
Tip: Šanci získat byt jen s úsporami ve výši 3 % ceny nemovitosti a možnost odložení hypotéky nabízí služba Ownest. „Než naspoříte základ na hypotéku, můžete se do bytu nastěhovat a 3 až 24 měsíců bydlet v nájmu. Na odkup bytu pak máte přednostní právo, a to za předem stanovenou cenu,“ vysvětluje Zetek.
