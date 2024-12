Moderní technologie nám umožňují nejen ušetřit za energie, ale dokonce ji i vyrábět. Není to sice zadarmo, ale řadě lidí se to může vyplatit. A získáte i dobrý pocit, že pomáháte přírodě.

Solární elektrárna

Fotovoltaické elektrárny jsou hitem posledních let. Panely jsou levnější, než byly dříve, a narazíte na ně i v běžných hobbymarketech. Domácnosti s nimi mohou ušetřit až 85 % nákladů na elektřinu. Elektrárny do 50 kW většinou nepotřebují žádné povolení, ale je třeba to prověřit na stavebním úřadě. Ostrovní systémy (nepřipojené do sítě), jako je třeba elektrárna napojená přímo na bojler či baterii, nevyžadují ani povolení distributora energie.

Bateriové úložiště

Jestli máte nebo plánujete domácí obnovitelný zdroj, vyřeší vám bateriové úložiště řadu problémů. V době vysoké výroby energie (přes den) ho totiž nabíjíte a v době největší spotřeby (večer) můžete uloženou energii spotřebovávat. Některé typy také umožňují překlenout období vysokého tarifu, jako byste měli nízký tarif po celý den. Zároveň zaručí, že ani při výpadku proudu nebudete potmě.

HDO spínač

Máte dvoutarifní sazbu energie? Pak si nechte od elektrikářů nainstalovat tzv. HDO spínač. Stojí pár tisíc a zásuvky, které jsou k němu připojené, zapíná pouze v době nízkého tarifu. Hodí se k připojení na bojler, ale jestli máte krátkou dobu vysokého tarifu, třeba i na pultový mrazák.

Chytré měřiče

Nejrychleji můžete ušetřit pomocí měřičů spotřeby, případně chytrých zásuvek, které najdete v každé elektroprodejně. „Ty vám ukážou na největšího žrouta v domácnosti a vy můžete jednoduše zvážit další kroky. Omezení spotřeby nebo nákup ekonomicky výhodnějšího přístroje. Případně se domluvte se svým dodavatelem energií na realizaci samoodečtů. Pravidelnou měsíční kontrolou lehce odhalíte skutečnou spotřebu vaší domácnosti,“ radí Roman Šmíd obchodní ředitel společnosti epet, dodavatele elektřiny a plynu již po 19 let.

Zelená energie

Nemáte prostor ani finance vyrábět zelenou energii? Dohodněte se s dodavatelem, který pro vás může kupovat jen energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Podle údajů společnosti epet stačí jediný rok odebírání zelené elektřiny a tříčlenná rodina, která bydlí v menším bytě, ušetří tolik kg CO2, kolik by bylo vyprodukováno během 12 cest autem do Chorvatska a zpět. Ušetří práci s odbouráváním oxidu uhličitého 660 stromům.

Pozor na přetoky

Elektřina vyrobená domácími elektrárnami, když se okamžitě nespotřebuje, takzvaně přetéká do sítě. Majitelé elektráren nedostávají za tento přebytek buď žádné, nebo jen malé peníze. Přičemž někteří distributoři přetoky dokonce zcela zakazují a pokutují.

Domácí větrná elektrárna

Podle studie Akademie věd ČR můžeme do roku 2040 pokrývat čtvrtinu až třetinu spotřeby energie z větrných elektráren. Ty malé, domácí, jsou výborný doplněk fotovoltaické elektrárny, protože vyrábí energii i v noci, za mlhy, sněžení i deště. O možnosti stavby se nejdříve informujte na stavebním úřadě. Často stačí ohlášení (do 20 kW a 10 metrů výšky stožáru), ale někde je třeba stavební povolení.

Když budete chtít elektřinu připojit do sítě, je třeba souhlas distributora. Zároveň je třeba změřit hladinu hluku při provozu a větrník umístit tak, aby neporušoval hygienické normy, tedy neprodukoval hluk větší než 40dB (měřeno dva metry od okolních budov).

Video Video se připravuje ... Detaily stěhování ze sídliště v Bruselu. Věra Jourová v Blesku o odchodu z eurokomise i plánech Pavlína Horáková