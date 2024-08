Nejpozději do 20. srpna musí podnikatelé poprvé odevzdat výkazy příjmů u všech zaměstnanců, kteří pro ně pracují na dohodu o provedení práce. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta.

Srpen 2024 je prvním měsícem, kdy musí zaměstnavatelé elektronicky podávat za každého zaměstnance, kterého zaměstnávají na dohodu o provedení práce (DPP), hlášení o výši jeho příjmů z dané dohody. Změnu přinesla novela zákona.

„Nově musí zaměstnavatelé hlásit všechny dohody o provedení práce, včetně nepojištěných zaměstnanců, České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ),“ potvrzuje JUDr. Jiří Matzner ze společnosti Matzner Legal &Tax Accounting. „Nahlášeni musí být i pracovníci, kteří nedosáhnou výše příjmu 10 000Kč, ale neplatí zálohy na pojistné,“ dodává.

Hlášení se podává elektronicky

Hlášení se podává elektronicky na speciálním formuláři. „Tuto povinnost musí splnit vždy v termínu do 20. dne následujícího měsíce po nástupu nebo odchodu dohodáře (poprvé tedy za měsíc červenec 2024 do 20. srpna 2024),“ vysvětluje. A jen jménem »dohodáře« to nekončí.

„Zaměstnavatelé musí ČSSZ sdělovat kromě jména a příjmení i datum narození a rodné číslo, měsíc, kterém pro ně začal pracovat (a případně měsíc, ve kterém dohoda skončila), zdravotní pojišťovnu, ke které pojištěnec náleží a výši příjmu, kterou příslušný zaměstnanec za kalendářní měsíc obdržel,“ uvádí odborník.

A zapomenout na novou povinnost se prodraží. „Pokuta může činit až 50 000 Kč za jakékoliv překročení či nedodržení nových nařízení,“ dodává JUDr. Matzner.