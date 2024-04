Nejistotu i obavy cítí řada lidí kvůli zákonu o povinném ručení. Nově je totiž nutné ho mít i pro dopravní prostředky, které to dříve nepotřebovaly.

Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je účinný od 1. dubna. Změny, které přinesl, přitom s aprílem nemají nic společného.

Vlečou se, ale mají motor

Podle zákona musí mít povinné ručení vozidla, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. „Zpozornět musí každý, kdo vlastní motorová vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg,“ vypočítává advokátka JUDr. Kristýna Nováková z advokátní kanceláře Rödl & Partner.

Oddechnout si můžou majitelé elektrokol. „Elektrokola mají výjimku v celém rozsahu,“ potvrzuje advokátka Nováková. Úlevu mají i majitelé zahradních traktorů, pokud nevjedou na pozemní komunikaci.

Největší novinky

50 milionů

Zvýšily se limity pro odškodnění v případě nehody. Z 35 milionů korun je nově 50. Důvodem je především ochrana poškozených v případě dopravních nehod.

Rada: Pokud máte pojistku na starý limit, zvýší se automaticky hned po nabytí účinnosti zákona. Navýšení by nemělo mít vliv na výši pojistného. „Nicméně pokud by k navýšení došlo, bude se jednat řádově o rozdíl kolem stokorun,“ říká Sylvie Cibiková ze Swiss Life Select.

Zahradní traktůrky

Traktůrky mají zčásti výjimku. Řidiči nemusí mít povinné ručení, pokud jezdí jen na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo soukromý pozemek (nejčastěji na silnici), stává se vozidlem, které musí být pojištěno. Chcete-li s traktůrkem »jen« přejet silnici na protější pozemek, bez pojištění riskujete pokutu 50 tisíc korun spolu s dalšími sankcemi za nepojištěné vozidlo.

Rada: „Nechcete-li platit povinné ručení na zahradní traktor a potřebujete s ním jet do servisu, měl by být převezen např. na nákladním vozidle,“ upozorňuje JUDr. Nováková.

Elektrokoloběžky, segwaye a trojkolky

O povinné ručení by se nově měli zajímat majitelé rychlejších a těžších elektrokoloběžek, zemědělských malotraktorů, motorových golfových vozítek, sněžných skútrů, rolb, jednokolek (onewheel), dvoukolek (segway, gyroboard) nebo trojkolek. Stačí, aby jejich vozítko mělo výhradně motorový pohon a vyvinulo rychlost vyšší než 25 km/h nebo jelo rychleji než 14 km/h a provozní hmotnost překročila 25 kg.

Rada: Tato vozidla většinou nepodléhají evidenci v registru vozidel. Do pojistné smlouvy je proto nutné uvést jejich výrobní/sériové číslo. „Běžně se vozidla identifi kují VIN kódy. Pokud např. segway tento VIN kód nemá, je nutné ho jako pojištěnou věc jedinečně specifikovat. Je nepřijatelné, aby na pojistné smlouvě bylo uvedeno pouze segway,“ uvádí advokátka.

Elektrokola

Evropská směrnice ani nový zákon povinné pojištění pro elektrokola nezavedly (motor vykonává pouze pomocnou úlohu při šlapání). Výjimka platí i pro motokola či mopedy, jejichž motor zabírá pouze při šlapání.

Rada: Pozor v cizině. Například v Německu elektrokola pojištění podléhají, takže je nutné pořídit si tzv. hraniční pojištění.

Invalidní vozík

Bez povinného ručení se obejde i invalidní vozík, který používá člověk s tělesným postižením. Pokud ale hodláte vyrazit do ulic na golfovém vozíku a tvrdit, že se jedná o vozítko pro invalidu, čekají vás problémy. „Takové jednání by mohlo být posouzeno jako přestupek a majiteli by hrozila pokuta,“ uvádí advokátka.

Pozor na rotační sekačky

Chlubíte se velkou zahradní rotační sekačkou? Pro nutnost povinného ručení není důležitý název stroje, ale parametry. Pokud se vejdou do zákonné defi nice, musíte si povinné ručení zařídit.

„Důvodová zpráva tyto zahradní sekačky doslova nezmiňuje, avšak vidím v jejich funkčnosti a podstatě podobnost se zahradním traktorem, tudíž bych analogicky považovala úpravu týkající se zahradního traktoru za úpravu aplikující se na tento druh sekaček,“ upozorňuje advokátka.

S půjčováním opatrně

Nově přechází povinnost sjednat si povinné ručení z vlastníka na skutečného provozovatele vozu, pokud vůz využívá dlouhodobě. Tedy na toho, kdo reálně rozhoduje o tom, kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno. Zákon přitom pojem dlouhodobost blíže neurčuje, tedy neuvádí přesný počet dní či měsíců.

Opatrnost je proto nutná, například pokud zahradní traktůrek půjčujete sousedovi. A nic na tom nemění, že vy máte uzavřené povinné ručení. „Pokud je zahradní traktor zapůjčen sousedovi dlouhodobě a ten s ním chce vyjíždět i mimo zahradu na pozemní komunikaci, je třeba, aby byl soused pojištěn. Pokud je zahradní traktor zapůjčen krátkodobě a soused s ním chce vyjíždět i mimo zahradu na pozemní komunikaci, povinnost pojištění se váže pouze na vlastníka vozidla,“ vysvětluje advokátka.

Bez ručení hrozí pokuta

Bez povinného ručení hrozí provozovateli pokuta až 50 000 Kč spolu s povinností hradit příspěvek České kanceláři pojistitelů za každý den chybějícího pojištění. A

POZOR! Za případnou újmu na zdraví či majetku dostanou poškození nově odškodnění přímo od pojišťovny z povinného ručení a v případě chybějícího pojištění pak z garančního fondu ČKP (ten však bude vyplacenou částku vymáhat po tom, kdo je za škodu odpovědný).

Ručení? Takhle bude vypadat

Povinné ručení na traktůrek, koloběžky nebo segwaye nestojí závratné sumy (viz tabulka). Podobně jako povinné ručení na auto je v základu odpovědnost řidiče za škody. „Jako připojištění je k dispozici většinou rozšíření asistenčních služeb. Další možnosti připojištění jako přímá likvidace, právní náklady nebo úraz se individuálně liší dle dané pojišťovny,“ popisuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor. cz.

Navíc řeší pouze škody vzniklé v důsledku pohybu po silnici. Jakmile srazíte traktůrkem sousedův plot, musíte mít pojištění jiné. „Činnost vozidla jako pracovního stroje bývá z pojištění odpovědnosti vyloučena,“ dodává Thienel.