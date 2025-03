Zpět

na

I doma se vám to občas stane – přijde nečekané zranění nebo třeba havárie vody a vy najednou nevíte, co dělat. V případě autonehody je to ještě horší. Asociace Záchranný kruh už několik let realizuje různé kampaně pod hlavičkou »Ty to zvládneš«: jde například o projekty Chodci nejsou nesmrtelní nebo Setkání s realitou. Nejnovější díl se jmenuje První u nehody – jeho úlohou je připravit člověka na situaci, kdy se k incidentu dostane před všemi ostatními.