Jela z Prahy do Jestřebí na Českolipsku. „Na přehledné rovince jsem chtěla předjet dvě auta. Když jsem byla na úrovni zadních kol vozu přede mnou, začal najednou předjíždět také,“ popisuje chvíle, které vedly k nehodě. Strhla to do svodidel, ta ale zafungovala jako rampa a vyhodila vůz do vzduchu. „První náraz byl strašně silný, myslela jsem, že budu mrtvá. Jenom jsem křičela a prosila, ať přežiju,“ líčí.

Audi udělalo šest kotrmelců a zastavilo se zdemolované po 50 metrech těsně před stromem. Z vozu se vypotácela a zachráncům, kteří k ní spěchali od silnice, se vydala naproti. „Vrtulníkem mě dopravili do nemocnice, byla jsem ale jen trochu odřená a pohmožděná. To díky tomu, že jsem se připoutala. Na hrudi a rameni mi pás vypálil ránu, bez nadsázky mi ale zachránil život,“ říká a dodává:

„Ať jedete 300 metrů, nebo 300 kilometrů, nikdy nevíte, co se stane. Nemusí to být ani vteřina a balancujete na hraně života a smrti. Poutejte se, ať už sedíte vepředu, nebo vzadu. Pokud se díky mému příběhu začne byť jeden člověk poutat, stojí to za to.“

Jako skok z 10. patra na beton

„S pásy stoupá šance na přežití při stejné nehodě až osmkrát,“ říká dopravní expert Roman Budský. Náraz nepřipoutaného člověka v rychlosti 50 km/h se podle něj rovná skoku na beton z 10 metrů, při 90 km/h dokonce skoku z 10. patra! Pokud existuje příčinná souvislost mezi nehodou a tím, že člověk nebyl připoutaný, krátí pojišťovny pojistné plnění. V některých případech může řidič přijít až o polovinu peněz.

Jak pás chrání?

0,000 s: Dochází k nárazu.

0,017 s: Zapnou předepínače pásů, aby cestující byli co nejpevněji připoutaní. Pásy se utáhnou o 10 až 15 cm.

0,019 s: Uběhlo 19 tisícin sekundy a už vystřelil airbag. V tu dobu ještě probíhá utahování pásů.

0,050 s: Za další tři setiny sekundy se airbag úplně nafoukne.

0,059 s: Řidič se začíná pokládat do airbagu. Nesmí to být dříve, než se naplní. Proto musíme být vždy připoutaní. Airbag se začíná současně pomalu vyfukovat, což zajistí, že není ani příliš tvrdý, ani příliš měkký, a tak co nejlépe chrání.

0,094 s: Neuběhla ani desetina sekundy a je po nárazu. Řidič se vrací nazpátek. Je důležité, aby měl správně seřízené sedadlo a nastavenou opěrku hlavy, aby mu zpětný náraz např. nezlomil vaz.

0,207 s: Řidič se plně opírá o sedadlo a hlavu chrání opěrka. V dalších sekundách už nic nebrání, aby si odepnul bezpečnostní pás a mohl zajistit místo nehody a poskytnout pomoc ostatním.

K nehodě došlo 10. července.