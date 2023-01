Polsko

Od poloviny září 2022 platí v Polsku nové, mnohem přísnější pokuty. Třeba za manipulaci s mobilním telefonem při řízení (volání, psaní, vyhledávání) vám hrozí pokuta 500 zlotých (2600 Kč) a nemusejí vás ani chytit – stačí, že to rozpozná kamera. Největší pozor by si ale v tomto roce měli dát řidči na alkohol za volantem. Když bude mít řidič 1,5 promile v krvi, nebo způsobí nehodu s více než 0,5 promile, zabaví mu polské úřady auto. Nebude-li auto jeho, dostane pokutu ve výši průměrné tržní hodnoty srovnatelného vozu.

Rakousko

Jestli si chcete fičet na dálnici nepovolenou rychlostí, nedělejte to v Rakousku. Nově se tu projednává zákon, který umožní takovým řidičům zabavit auto a prodat ho v dražbě. U rychlostních recidivistů stačí jet rychleji, než je povoleno, o 60 km/h v obci a o 70 km/h mimo obec. Pokud jste trestáni poprvé, bude vám v takovém případě vůz zadržen jen dočasně.

Německo

Zhulení řidiči a samořiditelná auta. To budete nově moci potkat na německých dálnicích. V Německu uzákonili maximální povolenou hladinku 1,0 ng THC na mililitr krevního séra, a kdo má pod, může klidně za volant. Také nejvyšší rychlost jízdy v automatickém módu se letos v Německu zvedá ze 60 na 130 km/h a auta mohou i sama měnit jízdní pruhy. Umělé inteligence v dálničním provozu se ale zatím bát nemusíte, protože dosud jediný automatický systém certifikovaný pro provoz v Německu je Staupilot v Mercedesu S a ten má omezení na 60 km/h.

Chorvatsko

Cestování do Chorvatska se výrazně usnadňuje. Se vstupem do shengenského prostoru zmizely z chorvatských hranic hraniční kontroly a v zemi se i od 1. ledna platí eurem. Kuny si můžete až do konce roku 2023 vyměnit na eura v chorvatských bankách. Poté už jen v Chorvatské národní bance.

Itálie

Do Benátek se už brzy možná dostanete jen přes kasu. Italové plánují před začátkem sezony zavést nové pravidlo – pokud nejste místní nebo nemáte přímo ve městě zaplacené ubytování, musíte si do Benátek koupit online jednodenní vstupenku za zhruba 3 – 10 eur (75 – 245 Kč).

Slovensko

Na sousedním Slovensku podražila desetidenní viněta z deseti na dvanáct eur (290 Kč), měsíční ze 14 na 17 eur (415 Kč) a roční z 50 na 60 eur (1450 Kč).

Maďarsko

Měsíční dálniční známka pro osobní auta v Maďarsku zdražila o výrazných 70 procent na 8900 forintů (540 Kč), týdenní dálniční známka bude za 5500 forintů (340 Kč).